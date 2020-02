2020-02-27 07:03:40

ΜΠPAΦ : 42 - Μικρές λεπτομέρειες της ζωής (pt 1)



"Μικροπράγματα της καθημερινότητας που συμβαίνουν σε όλους μας. Εκτός κι αν τα κάνω μόνο εγώ και πρέπει να ανησυχώ..."



Δείτε τα πρώτα επισόδεια του τέταρτου κύκλου:



Mikeius on videogames Mikeius on Aντρίλα (part 1) Mikeius on Aντρίλα (part 2) Mikeius on NostalgiaMikeius vs Έλληνες Οδηγοί (part 1)Mikeius vs Έλληνες Οδηγοί (part 2)Αποτυχίες (part 1) Αποτυχίες (part 2)Δείτε τα επισόδεια του τρίτου κύκλου:



Mikeius' LawsMikeius on GaysMikeius on NerdsMikeius vs e-Atheists Mikeius vs. Everyone (part 1) Mikeius vs. Film Snobs



Mikeius on Blockbusters Mikeius vs. Everyone (part 2) Mikeius vs. Everyone (final part) Χάσατε τον δεύτερο κύκλο;



Mikeius VS ΓυναίκεςMikeius VS Άνδρες Mikeius VS Έντεχνο Mikeius VS Self Service Mikeius VS Τζιβάτοι Mikeius VS Συμμαθητές (part 1)Mikeius on Παλιά TV (part 1) Mikeius vs Συμμαθητές (part 2) Mikeius on Παλιά TV (part 2) Mikeius vs Τεχνοφοβία Μikeius vs Πελάτες Mikeius vs. Ασχήμια



Θέλετε να δείτε τα ΜΠΡΑΦ του πρώτου κύκλου;



Δείτε Mikeius VS



Ελληνίδες ΠορνοστάρAlt-Bags Part1 Alt-Bags Part2 Alt-Bags Part3 Online ΠειρατείαΦύσηThe 90s Part1The 90s Part2 Θεωρίες Συνωμοσίας New Age & ΩροσκόπιαΦανατικοί ΙσλαμιστέςΛογοκρισία

