Η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και κατ΄ επέκταση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών, οι δράσεις προβολής, η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαχείριση των προορισμών μέσα από ένα πλέγμα συνεργασιών και συνεργειών, κυριάρχησαν ως θέματα συζήτησης σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε σήμερα ο ΣΕΤΕ στη Ρόδο, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών και υψηλόβαθμων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού.Στη συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ελληνικός Τουρισμός. Το μέλλον είναι στα χέρια μας» που παρουσιάστηκαν και οι δράσεις της «Συμμαχίας Τουρισμού για τη Ρόδο», συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, η CEO της Marketing Greece, κα Ιωάννα Δρέττα, ο δήμαρχος Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο, κ. Χρήστος Μπάρδος.Στη τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, ανέφερε ότι η Ρόδος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Αναγκαία συνθήκη όμως, όπως πρόσθεσε, για την επόμενη ημέρα του ροδιακού τουρισμού, είναι η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και κατ΄ επέκταση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι δράσεις για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχουν ανάγκη, τόσο οι ανεπτυγμένοι όπως είναι η Ρόδος, όσο και οι υπό ανάπτυξη προορισμοί της χώρας.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, υπάρχουν προορισμοί που γνώρισαν ανάπτυξη, χωρίς παράλληλη υποστήριξη σε επίπεδο κυρίως δημοσίων υποδομών. Μπορεί οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ξενοδοχεία, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και τη συνολική τουριστική εμπειρία που εξαρτάται από άλλους παράγοντες.Σχολιάζοντας το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, ο κ. Ρέτσος συνέστησε ψυχραιμία και πρόσθεσε ότι τη στιγμή που αναμένεται να υποδεχθούμε 30 εκατ. τουρίστες, πρέπει η διαχείριση του ζητήματος να γίνει με όρους ιατρικούς και αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.Σε ότι αφορά την πορεία της σεζόν, ανέφερε ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις εξελίξεις για την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει καλύτερη εικόνα μετά τις επαφές που θα γίνουν στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ΙΤΒ στο Βερολίνο. Σε σχέση με τη χρεωκοπία του Thomas Cook, υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο μέρος των απωλειών για την τρέχουσα σεζόν έχει καλυφθεί. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος από την πλευρά του ΣΕΤΕ ήταν άμεσος, καθώς τα σημαντικότερα αιτήματα του Συνδέσμου για τη διευκόλυνση των τουριστικών επιχειρήσεων έγιναν αποδεκτά από τα συναρμόδια υπουργεία.Ιδιαίτερη αναφορά στη «Συμμαχία Τουρισμού για τη Ρόδο», έκανε η CEO της Marketing Greece, κα Ιωάννα Δρέττα, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι συνεργάζονται σε αυτή την προσπάθεια από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έχουν κοινό σκοπό την προβολή του προορισμού μέσα από μια νέα, σύγχρονη και εστιασμένη στις διεθνείς νέες τάσεις καμπάνια.Πρόκειται για μία σύμπραξη στην οποία επαγγελματίες του τουρισμού ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Marketing Greece, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Η «Συμμαχία Τουρισμού για τη Ρόδο» αναδεικνύει την οικεία εικόνα του νησιού, όπως αυτή έχει συνδεθεί με τo Sun & Beach προϊόν του και παράλληλα προχωράει ένα βήμα παραπέρα, προβάλλοντας περισσότερες εμπειρίες και επιλογές που μπορεί ζήσει ο επισκέπτης στη Ρόδο, για να ανακαλύψει την πολυδιάστατη προσωπικότητά της.Για τις ανάγκες της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στον προορισμό για τη δημιουργία 3 θεματικών Video, τα οποία ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις στο destination marketing, επικεντρώνονται στις εμπειρίες που προσφέρει ο προορισμός.Rhodes-Time travel in the Medieval TownRhodes-A boat trip around the islandRhodes-A culinary tourΣτη «Συμμαχία Τουρισμού για τη Ρόδο» συμμετέχουν ως Partners οι επιχειρήσεις AMADA COLOSSOS RESORT, APOLLO HOTELS, ATRIUM HOTELS LUXURY RESORTS COLLECTION, HARMONY RESORTS, H-HOTELS COLLECTION, LINDOS HOTELS, MITSIS HOTELS GROUP, SUNRISE HOTEL.