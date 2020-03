Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Τα βιολογικά όπλα έχουν δημιουργηθεί για να δολοφονήσουν μέχρι και το 90% των ανθρώπων στη γη έχουν αποτελέσει το όνειρό τους για 140 χρόνια.

Η Έκθεση του Ιδρύματος Rockefeller το 2010 αποδεικνύει τις προθέσεις της να το φέρει στη ζωή.



Σελίδα 18 – Αφηγήματα σεναρίου που διαβάστηκαν αδέξια παρόμοια με το κοροναϊό του 2020



Απόσπασμα:



Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εθνικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο κάμνησαν την εξουσία τους και επέβαλαν αερομεταφερόμενους κανόνες και περιορισμούς. Ακόμη και μετά την εξασθένιση της πανδημίας, αυτός ο αυταρχικότερος έλεγχος και η εποπτεία των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους κολλάει και ακόμη και εντείνεται.

Δείτε την Έκθεση του Ιδρύματος Rockefeller με τίτλο: Σενάρια για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Διεθνούς Ανάπτυξης

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller Foundation.pdf

Τα βιολογικά όπλα, όπως έδειξε με υπερηφάνεια το Ίδρυμα Rockefeller το 2010, είναι ένας φανταστικός τρόπος να πείσουν έναν ήδη νοητικά υστερημένο πληθυσμό, να αποκτήσουν τον έλεγχο των φυσικών τους μορφών και στις μηχανορραφίες του κράτους.

Ενώ η τηλεοπτική συνέντευξη που ακολουθεί καταγράφηκε το 2014, καθώς η επιδημία Ebola έπληξε τη δυτική Αφρική, οι παρατηρήσεις του Harry Vox είναι ακόμη πιο εφαρμόσιμες στην επιδημία κορωναϊού του 2020 που έθεσε τις δυτικές δυνάμεις εν κινήσει, καθώς η Κίνα θέτει σε κίνηση τα μηχανήματα κρατικού ελέγχου της, εκατομμύρια άνθρωποι πίσω από ένα «cordon sanitaire» που οι αρχές παραδέχονται ότι έχουν ήδη επιτρέψει στους μεταφορείς του ιού να γλιστρήσουν μπροστά από την επιβολή τους – πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η μαζική καταστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό εκτός από ένα γιγαντιαίο ανθρώπινο πείραμα, ευτελισμός τη ελευθερίας για την φευγαλέα ψευδαίσθηση της ασφάλειας.

Η κύρια αφαίρεση – αποσύρει τη συναίνεση



13:18 λεπτά



Θα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η καραντίνα, εκτός εάν ο αμερικανικός λαός αρχίσει να αποκτά κάποιο νέο τρόπο εξέγερσης ή νέους τρόπους οργάνωσης, νέος τρόπος διαμαρτυρίας. Αν δεν μπορούν να ξεπεράσουν την απάθεια επειδή αυτό είναι που έχουμε εδώ. πρόκειται να είναι μια κατάσταση σκλάβων.



Η άρχουσα τάξη δεν φαίνεται να έχει μεγάλη αντίσταση. Παίρνουν τα πάντα στη λίστα των Χριστουγέννων τους. Έχουν ψάξει για πολύ καιρό τις καραντίνες και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, τώρα το πήραν.

Rockerfeller Plan to Use Bioweapons to Impose Martial Law One Quarantine at a Time

[embedded content]

Αν θέλετε να ζήσετε σε έναν κόσμο όπου είστε εξαπατημένοι σε όλα αυτά τα πράγματα επειδή είναι για την ασφάλειά σας και εάν θέλετε να έχετε έναν καθετήρα και βεβαιωθείτε ότι πρέπει να ελέγξετε τις τσέπες σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τίποτα ενοχοποιητικό σε σας πριν βγείτε έξω, και όταν βγείτε από το σπίτι σας θέλετε κάποια αστυνομία εκεί για να παρακολουθήσετε και να δείτε τι κάνετε.



Αν αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο θέλετε να ζήσετε, να είστε απαθής, μην κάνετε τίποτα. Αυτός ο κόσμος έρχεται πολύ σύντομα, σίγουρα.



Ε: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι;



HV: ΞΥΠΝΕΤΕ! Μάθετε γι ‘αυτό και πηγαίνετε να πολεμάτε αυτούς τους μπάσταρδους στην Ουάσιγκτον.



Paul De Rienzo συνέντευξη με τον ερευνητικό δημοσιογράφο Harry Vox

[LIVE] Coronavirus: Real Time Counter, World Map, News

[embedded content]

Τα βιολογικά όπλα για να δολοφονήσουν μέχρι και το 90% των ανθρώπων στη γη έχουν αποτελέσει το όνειρό τους για 140 χρόνια.

Ο κοροναϊός ξεσκεπάζει τον λόρδο Ρόθσιλντ Πίρμπραϊτ(Pirbright) ως κλειδί για την 140ετή μονοπολική της προσκυνηματικής κοινωνίας πάνω στον παγκόσμιο πολιτισμό, το εμπόριο και τον πόλεμο

Το βρετανικό στέμμα και η C.I.A. συνεργάστηκαν προδοτικά μέσω της QinetiQ Group Plc που ελέγχεται από τους Μονάρχες.



Ο Λόρδος Pirbright (Rothschild) και οι εξάδελφοι του τραπεζίτη στο Ν.Μ. Ρότσιλντ & Σ. ήταν οι οπαδοί των στρατοπέδων συγκέντρωσης του 2ου πολέμου Boer (1899-1902) για να οδηγήσουν τους Γάλλους, Ολλανδούς και Γερμανούς από τη Νότια Αφρική



Νέες αποδείξεις: Οι ηγέτες του Λονδίνου διέτρεχαν τους πρώτους σύγχρονους στρατοπέδους συγκέντρωσης πολέμου, όπου απεβίωσαν περισσότεροι από 60.000 λευκοί και μαύροι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 14.000 κυρίως λευκών παιδιών που υποβλήθηκαν σε πειράματα εμβολιασμού Burroughs Wellcome & Co. (τώρα Wellcome Trust-Coronavirus funder και GlaxoSmithKline)



Αυτά τα δημοτικά συμβούλια και τα κοινοβουλευτικά αρχεία έχουν ανακαλυφθεί μετά από πολλές δυσκολίες και αρχεία που έλειπαν.

Εικ. 1-Χένρι (Rothschild) de Worms 1ος βαρώνος Pilbright (1840-1903), ονομάζεται επίσης Lord Pirbright. Η γιαγιά του Baron Pilbright ήταν η Schönche Jeannette Rothschild (1771-1859). Ο πατέρας της ήταν ο Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), ο ιδρυτής της αποικιοκρατικής τραπεζικής επιχείρησης Rothschild στην Κεϋλάνη, όπου ο πατέρας του Λόρδου Pirbright, Solomon de Worms, καθιέρωσε τον καφέ και το εμπόριο τσαγιού Rothschild με σκλάβους και σχεδόν δουλεμπόριο.

Ο Pirbright μεγάλωσε στην Κεϋλάνη στο «The Rothschild Plantation» όπου μεγάλωσε με τον καφέ και το τσάι που πωλούνται μέσω της British East India Company που τους χρηματοδοτεί το Rothschild. Στην ηλικία των 45 ετών, ο Baron Pirbright έγινε βρετανός υπουργός εμπορίου και αποικιών (1885-1892). Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, λίγο πριν την ίδρυση της Κοινωνίας Προσκυνητών το 1902, ο Λόρδος Pirbright προωθούσε τους Cecil Rhodes, N.M. Rothschild, Alfred Milner και John Buchan στους Βόρειους Πολέμους. Επίσης, επιβλέπει το βρετανικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όταν ο Nikola Tesla άρχισε να καταθέτει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ασύρματης τηλεγραφίας του. Όσον αφορά την Tesla, ο Pirbright επέτρεψε μυστικά στο Βρετανικό Ναυαρχείο και το Ταχυδρομείο να κλέψει τον Tesla χρησιμοποιώντας τον Guglielmo Marconi ως ψεύτικο εφευρέτη και να κάνει μονοπωλιακές συμφωνίες με το Marconi Wireless.

Ο Pirbright επίσης προγύμνασε τους Henry S. Wellcome και τον Sir Henry M. Stanley στην αρπακτική απόκτηση πολύτιμων αφρικανικών δηλητηρίων και φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν σε εκτεταμένους πειραματισμούς εμβολίων για τα ανθρώπινα όντα – συμπεριλαμβανομένων των μαύρων και των φυλακισμένων Boer (Γερμανών, Ολλανδών και Γαλλικών) που είχαν βάλει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και πραγματοποίησε θανατηφόρα πειράματα φαρμάκων Wellcome Trust. Ο Pirbright έδωσε στο Cecil Rhodes ένα σχεδόν ελεύθερο χέρι στη Βρετανική Εταιρεία Νότιας Αφρικής για να γράψει νόμους, να συλλέξει φόρους και να ασκήσει τη δική του αστυνομική δύναμη στο νέο βρετανικό μοντέλο Imperial-Fascist Corporatism για την αναδιοργάνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας συνεχίζοντας παράλληλα τον έλεγχο των πόρων των αποικιών τους, ακόμη και μετά την εφαρμογή του τοπικού κανόνα (όπως το Rio Tinto – παγκόσμια μεταλλευτική εταιρεία [συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου] που είναι επίσης ένα έργο Rothschild για το βρετανικό στέμμα που ελέγχει ο μονάρχης μέχρι σήμερα), ο Viscount Alfred Milner, συνιδρυτής της κοινωνίας των προσκυνητών, Rio Tinto πρόεδρος από το 1923-1925, και νωρίτερα σκηνοθέτης για πολλά χρόνια.

Βασική φωτογραφία: Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτο Δίκαιη χρήση; Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.



ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ



Ανακοίνωση αναγνώστη: Πρόκειται για μια μακρά θέση που είναι γεμάτη αποδείξεις, μερικές που αναδύονται στον κόσμο για πρώτη φορά σε πάνω από 100 χρόνια. Λυπούμαστε, τα αναδυόμενα στοιχεία το απαίτησαν!



Ένα πράγμα είναι πλέον βέβαιο, η ιστορία έχει αποκρύψει τη δαιμονική δραστηριότητα της Κοινωνίας των Προσκυνητών από πριν από το 1902, όταν ιδρύθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της κηδείας της Βασίλισσας Βικτώριας, και στη συνέχεια το 1903 όταν ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη.



Ένα teaser είναι ο πρώτος πρόεδρος της κοινωνίας προσκυνητών στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου 1903, ο δικηγόρος Lindsay Russell, έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) το 1918. Πράγματι, οι Προσκυνητές δημιούργησαν και διευθύνουν το CFR, μέχρι σήμερα.

Ένα teaser είναι ο πρώτος πρόεδρος της κοινωνίας προσκυνητών στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου 1903, ο δικηγόρος Lindsay Russell, έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) το 1918. Πράγματι, οι Προσκυνητές δημιούργησαν και διευθύνουν το CFR, μέχρι σήμερα.

Η ανακάλυψη, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Francis A. Boyle, συγγραφέα του Διεθνούς Δικαίου για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ενεργειών του 1989 (BWATA), καθηγητής διεθνούς δικαίου, αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ασχολείται με την απαγορευμένη βιολογική εχθροπραξία. Έκρηξη κορωναϊού στην Κίνα. Αυτές οι πληροφορίες προσθέτουν περαιτέρω ισχύ στην τελική βρετανική προέλευση του Coronavirus. Το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς – ουσιαστικοί χρηματοδότες του Ινστιτούτου Pirbright – χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Επιστρέψτε πολλές φορές τις επόμενες μέρες για να λάβετε τα νέα στοιχεία.



Εικ. 2-Γαβριήλ, McKibben. (29 Φεβρουαρίου 2020). Η βασιλική βιοαπόθεσή της. American Media Intelligence, Αμερικανοί για την Καινοτομία. https://ift.tt/3cgxhBk | Raw * .mp4 αρχείο βίντεο.



Βίντεο: Αμερικανικά ΜΜΕ, Αμερικανοί για την Καινοτομία, Leader Technologies, Inc.

Her Royal Bioweapon Exposed





[embedded content]

(Φεβρουάριος.20, 2020) -Αφού ανακαλύψαμε ότι ο Coronavirus δημιουργήθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Αμερικανική ευρεσιτεχνία 10.130.701) από το «The Pirbright Institute, Woking, Pirbright, Surrey», αναγκαστήκαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την οργάνωση Pirbright το χωριό Pirbright.

Ένα από τα συμπεράσματά μας από αυτή την έρευνα είναι ότι το Ινστιτούτο Pirbright είναι προφανώς μέρος του 200 χρόνια της Ροδόζης Σχέσης της Κοινωνίας Προσκυνητών για τη δημιουργία μιας μη εκλεγμένης κυβέρνησης ενός κόσμου όπου η Αμερική γίνεται υποταγμένη στην Κοινωνία Προσκυνητών και στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως ανακαλύπτουμε τώρα, o Rhodes είχε έναν σύμβουλο για το 200ετές σχέδιο.



Ένα από τα συμπεράσματά μας από αυτή την έρευνα είναι ότι το Ινστιτούτο Pirbright είναι προφανώς μέρος του 200 χρόνια της Rhodes Σχέσης της Κοινωνίας Προσκυνητών για τη δημιουργία μιας μη εκλεγμένης κυβέρνησης ενός κόσμου όπου η Αμερική γίνεται υποταγμένη στην Κοινωνία Προσκυνητών και στα Ηνωμένα Έθνη , Όπως ανακαλύπτουμε τώρα, o Rhodes είχε έναν σύμβουλο για το 200ετές σχέδιο.

Εικ. 3-W.T. Stead, σ. 76 (PDF σελ. 89) .W.T. Στάδιο, συντάκτης. (1902). Η τελευταία διαθήκη και η διαθήκη του Σεσίλ Ι. Ρόδου, σ. 76 (PDF σελ. 89). Αναθεώρηση του γραφείου ανασκοπήσεων (Λονδίνο).



Ως άμεσο αποτέλεσμα των ερευνών για τον εντοπισμό της ευθύνης για την τρέχουσα έκρηξη του Coronavirus, μόλις ένας νέος ηγέτης στη δημιουργία της Κοινωνίας των Προσκυνητών (1902) έχει μόλις εξελιχθεί από την απόκρυψη στα βιβλία ιστορίας.



Η ανίχνευση της κυριότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των «U.S. Ελαφρό κτύπημα. Νο. 10,130,701, Coronavirus «μας οδήγησε στο The Pirbright Institute, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στο Woking και το Guildford.



Ο άνθρωπος που φαίνεται να είναι το σημείο επαφής του Συλλόγου Προσκυνητών δεν είναι ο Cecil Rhodes, αλλά ο μέντορας οικογένειας Rothschild του Ρόδο Henry (Rothschild) de Worms, πρώτος Baron Pirbright, που μερικές φορές αναφέρεται απλώς ως «Λόρδος Pirbright» ή «Baron Pirbright».



Το θέμα «Pirbright» έχει πολλά πλοκάμια.



ΠΥΡΚΑΓΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ «PURR-BRIGHT», όπως σε ένα PURRING CAT



Θα ξεκινήσουμε με το όνομα «Pirbright».



Στην επιφάνεια, το Pirbright είναι ένα κομψό μικρό αγγλικό χωριό στο νοτιοδυτικό τμήμα του δυτικού Λονδίνου Surrey, λιγότερο από 6 μίλια νοτιοδυτικά του Woking και 7 μίλια βορειοδυτικά του Guildford.



Ωστόσο, κυριολεκτικά Frankenstein κρύβονται στα λιβάδια του Pirbright.

Σχήμα 6 – Ο «Coronavirus» είναι βρετανική ιδιοκτησία U.S. Pat. Νο. 10,130,701 – CORONAVIRUS, The Pirbright Institute (UK). Η Boehringer Ingelheim Animal Health, που σήμερα έχει την έδρα της στο The Pirbright Institute (Ηνωμένο Βασίλειο), ήταν πρώην η εταιρεία Merial Animal Health Limited (UK) Co. Νο. 01961886, στη συνέχεια η Merial-Sanofi, ήταν η περιοχή του AUG. 03, 2007 FOOT AND MOUTH OUTBREAK που κατηγορήθηκε για συγκρούσεις επιχειρησιακών συμφερόντων (διαφθορά), κακές αναφορές, δυσνόητους ελέγχους, κακή εποπτική διαχείριση και ανθυγιεινές εγκαταστάσεις στο The Pirbright Institute.



VACCINE SHELL GAMES



Η Merial Animal Health Limited (50% ιδιοκτησία της U.S. Merck) πωλήθηκε στη γαλλική Sanofi στις 30 Ιουλίου 2009. Τρεις μήνες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου 2009, έχτισε ένα εργοστάσιο παραγωγής 70 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ονομάστηκε Merial Animal Health Co., Ltd. (Nanchang, Κίνα). στη συνέχεια, πωλείται στη γερμανική Boehringer Ingelheim GMBH στις 09 Φεβρουαρίου 2017), αλλά εξακολουθεί να παράγει εμβόλια πουλερικών από το εργοστάσιο των 12 στρεμμάτων, έχοντας διατηρήσει το όνομα Merial Animal Health Co., Ltd. (Κίνα) – μόλις 4 ώρες οδικώς από το Wuhan, Κίνα. Χάρτης του Ινστιτούτου Pirbright, Pirbright, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: «Η διαπίστωση της» απάτης «, της» άδικης συμπεριφοράς «ή παραβίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση σε μια αίτηση ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθιστά όλους τους ισχυρισμούς μη κατοχυρωμένους ή μη έγκυρους.

Ερώτηση: Πότε θα δημοσιεύσει η Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α. την απάτη και την προδοσία της κατά τη σύναψη συμβάσεων με τις βρετανικές εταιρείες Crown SERCO και QinetiQ;

Η απάτη της USPTO δεν ακυρώνει όσα έπραξε από τη σύναψη συμβάσεων με τη SERCO το 2006, το 2013, το 2015, την Επισκόπηση, βλέπε πλήρη κατάλογο 15.769 ομοσπονδιακών συμβάσεων (Senior Executive Service) με την SERCO).

Επί του παρόντος, μεμονωμένοι εφευρέτες των Η.Π.Α. που υποβάλλουν αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας βιδώνονται από αυτόν τον παγκόσμιο κλάδο κλοπής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διοικεί ο Βρετανός.

Σημειώστε ότι η Κοινωνία Προσκυνητών στο BBC και στο Reuters επιπλέει μια κακόβουλη προπαγάνδα «ψευδοσφραγίδων» που είναι επί του παρόντος από αδιάθετους ισχυρισμούς ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Pirbright Coronavirus είναι ένας διαφορετικός, αποδυναμωμένος κοροναϊός, όχι αυτός που εμπλέκεται στην τρέχουσα εστία. Ένας τέτοιος ισχυρισμός θα παραβίαζε τους κανονισμούς του αμερικανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά με την «αθέμιτη συμπεριφορά» που βρισκόταν στο Γραφείο. Δείτε την πλαϊνή μπάρα στα δεξιά.

Με άλλα λόγια, σας απαγορεύεται να δώσετε μια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα παραπλανητικό όνομα. Πράγματι, σήμερα υπάρχουν 75 ευρεσιτεχνίες με κοροναϊό στον τίτλο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Coronavirus είναι ένα από τα 11 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που απονέμονται στο The Pirbright Institute. Αυτοί οι τίτλοι περιγράφουν τις μοναδικότητες κάθε αξίωσης (απαίτηση). Για το The Pirbright Institute U.S. Pat. Αριθ. 10,130,701 για να επιτρέπεται το όνομα απλώς «CORONAVIRUS» σημαίνει αυτό που λέει. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η British SERCO διαχειρίζεται τη διαδικασία έγκρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α., η πιθανότητα απάτης αυξάνεται, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η αδελφή εταιρεία QinetiQ της SERCO, η οποία ελέγχεται από το Golden Share του Μοναχού, για τον εαυτό τους. Αυτό είναι προφανές απάτη.

Στις 12 Οκτωβρίου 2009, η Merial επένδυσε πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ) για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής εμβολίων πουλερικών «Merial Animal Health Co. (Κίνα)» 50.000 τ.μ. στο Nanchang της Κίνας. Το Nanchang απέχει μόνο 4 ώρες με το αυτοκίνητο από το Wuhan.

Η κινεζική εγκατάσταση Merial φαίνεται να βασίζεται στην επιστήμη και τη μηχανική βιοαεροπορίας από τη βρετανική εγκατάσταση της Merial, η οποία ήταν η έκρηξη του αφθώδους πυρετού στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 05 Αυγούστου 2007. Δεδομένης της τρέχουσας απαγόρευσης του κινήματος του κινήματος από την Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση θα ελέγχει την Merial με το Ινστιτούτο Pirbright-Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και / ή με την QinetiQ ως μετόχους μετόχων μειοψηφίας. Το μεγάλο παιχνίδι pharma shell είναι αρκετά εμφανές.

Ο πρώτος Baron Pirbright είχε προφανώς ένα όραμα να συνδυάσει εμβόλια, ασύρματα, προπαγάνδα, έλεγχο του νου και τραπεζικές συναλλαγές και να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες για να ελέγξει τις μάζες και να κερδίσει χρήματα για τους συγγραφείς της Κοινωνίας Προσκυνητών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΕΛΕΠΟΡΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;

Στην ίδια ιδιοκτησία με το Ινστιτούτο Pirbright είναι το Cobbett Hill Earthstation, ένα δορυφορικό τηλεγράφημα που διαθέτει «περισσότερες από 25 κεραίες με ενεργές λειτουργίες σε 13 δορυφόρους» χρησιμοποιώντας κεραίες C και KU που είναι αρκετά ισχυρές για πυροβόλα όπλα με κατευθυνόμενη ενέργεια.

Τα αρχεία του Ινστιτούτου Pirbright δείχνουν ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την Wellcome Trust, τον Bill Gates, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Δ.Ο.Δ. Εκτός από το Wellcome, η φαρμακευτική AstraZenica παρέχει επίσης χρηματοδότηση έρευνας εμβολίου.

ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Οι ερευνητές όλοι γνωρίζουν ότι το άγχος αυξάνει την ασθένεια.

Φανταστείτε ένα Coronavirus ειδικά κατασκευασμένο για να βρίσκεται αδρανής στο σώμα ενός ατόμου μέχρι να ενεργοποιηθεί από τη σωστή ραδιοσυχνότητα.

Φανταστείτε συσκευές νανοτεχνολογίας που μπορούν να κρύψουν μέσα σε ένα εμβόλιο και να ενεργοποιηθούν από ασύρματες μεταδόσεις που περνούν μέσα από το σώμα σας.

Φανταστείτε την τεχνολογία 5G που, με εντολή του Cobbett Hill Earthstation, μπορεί να ενεργοποιήσει συσκευές μη τεχνολογίας σε όλα τα σώματα των πολιτών σε μια ολόκληρη πόλη.

Είναι αυτό μακριά; Καθόλου.

Τα «κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα» δημοσιοποιούνται ανοιχτά από τους στρατιωτικούς. Ενώ οι προπαγανδιστές τους είναι γρήγοροι να πούμε ότι η τεχνολογία είναι μη θανατηφόρος, αλλά οι ισχυρισμοί δεν είναι πιστευτοί δεδομένης της ιστορίας της ψεύδους. Οι δικές τους περιγραφές υποδεικνύουν την ικανότητα να αναισθητοποιούν, να τυφλώνουν, να ακούνε, να φωνάζουν «ή ακόμη και να σκοτώνουν» τους ανθρώπους ενώ σκέφτονται ότι ακούν τη φωνή του Θεού.

Η τεχνολογία 5G διασκορπίζει αυτές τις δυνατότητες ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σήματα σε όλους τους ανθρώπους σε μια περιοχή ή ομάδα στόχου ταυτόχρονα.

Το Ινστιτούτο Pirbright φαίνεται να χρησιμοποιεί τις δορυφορικές τηλεγραφικές εγκαταστάσεις του Cobbett Hill για να επικοινωνήσει με τους φίλους της κοινωνίας Pilgrim παγκοσμίως. Ίσως το σύντομο σετ Nellie Ohr να επικοινωνούσε στην πραγματικότητα με τον Qinetiq στο Hill Cobbett και στο Ινστιτούτο Pirbright.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΜΙ6 & ΔΑΡΠΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑΒΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ QINETIQ, ΣΕΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΙΟΦΡΑΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ;

Ένα πράγμα είναι βέβαιο:

Η αμερικανική και βρετανική κοινωνία προσκυνητών, οι εφημερίδες, οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι τράπεζες και οι τράπεζες πρέπει να ομολογήσουν ότι χρησιμοποιούν το QinetiQ και το SERCO για να αποκτήσουν πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια στις αμυντικές συμβάσεις των ΗΠΑ για την οικοδόμηση βιολογικών όπλων στο Ινστιτούτο Pirbright Wellcome Trust, AstraZeneca Crown Πράκτορες και ανώτερη εκτελεστική υπηρεσία (SES) να μας σκοτώσουν.

Συμπερασματικά, καθώς συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με αυτή τη θέση, ο συγγραφέας του νόμου περί βιολογικού εξοπλισμού κατά των τρομοκρατικών πράξεων του 1989 (BWATA), ο καθηγητής του διεθνούς δικαίου Francis A. Boyle δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ασχολήθηκε με την επιδημία Coronavirus στην Κίνα.

Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates χρηματοδοτεί τόσο το Ινστιτούτο Pirbright όσο και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη