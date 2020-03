Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η πανδημία του Κορωναιού στο Γουχάν είναι σκηνοθετημένη,



για να καλύψει την κρίση της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από



την εντατική εισαγωγή του 5G στο Γουχάν που προκλήθηκε το 2019.

Κατάσταση του έθνους

«Η Κίνα θα έπρεπε να ήταν η προθήκη του 5G του κόσμου εδώ και πολύ καιρό.



Οι μεγάλες περιοχές του μετρό και τα κέντρα τεχνολογίας όπως το Wuhan έχουν δημιουργηθεί



επιλέχθηκαν ως επίσημες ζώνες επίδειξης 5G. Μόνο ένα από αυτά:

υψηλή συγκέντρωση πομπών ραδιοσυχνοτήτων 5G και –



Οι πύργοι μικροκυμάτων θα επέκτειναν την πόλη



Ενεργοποιήστε το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Το 2019 ήταν το έτος που η πρωτεύουσα του Wuhan



Hubei, «πιθανώς μέχρι το τέλος 2019.

Θα έχει 10 000 σταθμούς βάσης 5G μέχρι το τέλος του 2019, δήλωσε ο Τσόγκου Τσόγκου, επικεφαλής της



Επικοινωνίας της επαρχίας Hubei «. Στη συνέχεια, ο ιός corona χτύπησε,οπότε ενημερώθηκε ολόκληρος ο κόσμος. Αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν αυτόμια νέα παραλλαγή του ιού corona που απελευθερώθηκε στο WuhanΟι πειραματιστές των 5G είδαν μια έκρηξη του συνδρόμου 5G.Τα 5G ινδικά χοιρίδια έπεσαν κυριολεκτικά σαν μύγες το συντομότεροαφού λειτουργούσαν τον διακόπτη 5G. Τα δωμάτια έκτακτης ανάγκης και κλινικές έκτακτης ανάγκηςήταν συγκλονισμένοι. Οι επιστήμονες των 5G που παρακολούθησαν την εκρηκτική κρίση δημόσιας υγείας ενεργοποίησαν αμέσως το σχέδιο Β – φταίειο νέος ιός corona που είχε προετοιμαστεί για εκτόξευση.»

Αναλυτής πληροφοριών και πρώην αξιωματικός του Στρατού των ΗΠΑ

Ο παγκομιοποιημένος καμπαλισμός(Kabal) της Νέας Παγκόσμιας Τάξης δεν θα επιτρέψει σε τίποτα να εμποδίσει τη στρατιωτική ανάπτυξη 5G παγκοσμίως.



Αυτό είναι!



~ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ~



5G-σύνδρομο καρτών τέλεια με κρούσματα κοροναϊού

Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο είμαστε από τη σκηνή του εγκλήματος, υπάρχουν πολλά σκληρά αποδεικτικά στοιχεία … και αν ο κοροναϊός εμφανίζεται σε 5G hotspots σε όλο τον κόσμο.

Όπως αποδεικνύεται, οι χώρες με τα πιο εξελιγμένα 5G roll-outs έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των περιπτώσεων COVID-19, τόσο των επιπέδων ασθενειών όσο και των ποσοστών θνησιμότητας.

Στις χώρες όπου επιτρέπονται επεκτάσεις IoT, στις οποίες αναπτύσσονται τα πλέγματα ισχύος 5G, ο ιός κορόνα έχει έξαρση.

5G Launches In Wuhan Weeks Before Coronavirus Outbreak experts Warned 5G could cause flu symptoms

Η απόδειξη είναι στα κρουαζιερόπλοια

Οι καλύτερες ενδείξεις της προφανής σύνδεσης 5G coronavirus είναι τα διάφορα κρουαζιερόπλοια, τα οποία έχουν ανεξήγητα αυξημένες περιπτώσεις κοροναϊού, ακόμη και μετά την απομόνωση όλων των επιβατών.

Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας προωθούν τώρα ότι διαθέτουν τις τελευταίες και μεγαλύτερες τεχνολογίες 5G. Τα πιο εξελιγμένα κρουαζιερόπλοια έχουν πραγματικά τα καλύτερα παραδείγματα για το τι θα φανεί το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) στο μέλλον … εάν οι επεκτάσεις δεν επηρεάζονται από τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και ασφάλειας.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι επισκέπτες της κρουαζιέρας γενικά αγαπούν να μένουν συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους στο σπίτι. Απολαμβάνουν ιδιαίτερα την αποστολή των πολλών φωτογραφιών τους πίσω στην οικογένεια και τους φίλους μέσω smartphone. Οι επιχειρηματίες πρέπει να μένουν σε επαφή με το γραφείο, επειδή άλλοι επιβάτες θέλουν να παραμένουν ενημερωμένοι με όλες τις τελευταίες ειδήσεις το 2020. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο σύντομα θα γίνει 5G IoT παράδεισος εάν δεν είναι ήδη.

Αυτό που συνέβη πραγματικά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στα κρουαζιερόπλοια ήταν πιθανότατα αρκετά ευαίσθητοι στη γρίπη για διάφορους λόγους. Όταν εισήλθαν στον πλήρως λειτουργικό χώρο των 5G στα πλοία, η ασυλία τους εξασθένησε σοβαρά, καθιστώντας τους ευάλωτους σε οποιοδήποτε στέλεχος της γρίπης, όχι μόνο τον κοροναϊό Wuhan – COVID-19.

5G έθνη

Έχει επίσης παρατηρηθεί έντονα ότι τα έθνη με τα πιο διαδεδομένα και ισχυρά δίκτυα 5G που είναι πλήρως λειτουργικά, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες εκρήξεις του ιού κορώνας μέχρι σήμερα. Γιατί πρέπει να εκπλαγείτε κανείς με αυτό το εντελώς προβλέψιμο αποτέλεσμα;

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από: CORONAVIRUS BOMBSHELL: Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να φέρει το όνομα «5G COVID-19».

Η σημασία της προβολής του κοροναϊού COVID-19 ως «τηλεφωνικής νόσου» είναι ότι εξηγεί ορισμένα συγκεχυμένα μυστικά σχετικά με την εξάπλωση της νόσου, όπως για παράδειγμα γιατί επηρέασε τα κράτη του Κόλπου και τις μοναρχίες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αυτό όμως μπορεί να εξηγηθεί όταν παρατηρήσετε τη συνεχιζόμενη επανάσταση του 5G – ειδικά στο Ιράν, όπου η χώρα καλύπτεται πλήρως με κάλυψη τεχνολογίας 4G, εκτός από το μικρότερο χωριό της – αλλά τώρα βάζει τις τελευταίες πινελιές στην εισαγωγή της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη τη χώρα στις ΗΠΑ έρχονται εβδομάδες – τελικές πινελιές, οι οποίες συμπεριέλαβαν το Ιράν. Ενεργοποιώντας την κινεζική αγορά τεχνολογίας 5G για δοκιμή – την οποία το Ιράν απάντησε άμεσα με περισσότερες περιπτώσεις κοροναϊού και θανάτους από έθνος εκτός της Κίνας – Αντιπρόεδρος είναι ένας από τους επτά κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν μολυνθεί τώρα.

Το ξέσπασμα της ασθένειας COVID-19 από κοροναϊό αρχίζει να εξαπλώνεται στις χώρες του Περσικού Κόλπου και στις μοναρχίες που ενεργοποιούν την τεχνολογία 5G.

Και οι δύο ζώνες επίδειξης 5G όπως το Wuhan, η Κίνα και τα πλωτά κρουαζιερόπλοια 5G θεωρούνται σωστά 5G hotspots. Αυτά τα 5G hotspots είναι πραγματικά KILL ZONES για τους απροσδιόριστους, καθώς πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν νωρίς όσο μακρύτεροι φτάνουν σε αυτές τις επικίνδυνα υψηλές ραδιοσυχνότητες 5G και ακτινοβολία μικροκυμάτων.



Το ακόλουθο απόσπασμα από μια προηγούμενη σύνοψη περιέχει σημαντικούς συνδέσμους για όποιον ζει, εργάζεται και / ή παίζει σε ένα super hotspot 5G.



Αυτό μας φέρνει στην πιο επικίνδυνη πτυχή της στρατιωτικής ανάπτυξης των 5G – KILL ZONES.

Όλες οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν τώρα ότι τα 5G super hotspots λειτουργούν αποτελεσματικά ως ζώνες σκοτώματος όπου η υποδομή 5G είναι στη μεγαλύτερη συγκέντρωση και παράγει τα ισχυρότερα EMF και τα μικροκύματα. Ως εξής:



5G σούπερ hotspots: ξέρετε καλύτερα πού είναι οι «ζώνες σκοτωμένων»!



Για να επωφεληθούν πλήρως από τις εξαιρετικά καταστροφικές και θανατηφόρες δυνατότητες αυτών των ταχέως αναπτυσσόμενων 5G super hotspots, η ακόλουθη σύνοψη βίντεο δείχνει ένα σενάριο στο οποίο βρίσκονται τα πιο ισχυρά «στοχευμένα ενεργειακά όπλα» σε αυτές τις ζώνες θανάτωσης 5G.



5G WEAPONS: Τεχνολογία ακτινοβολίας μικροκυμάτων που χρησιμοποιείται ως πόλεμος εξολόθρευσης, κυριαρχία πλήρους φάσματος και πλήρης ανθρώπινος έλεγχος (βίντεο)

5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT

Αυτό μας φέρνει στο κύριο σκοπό αυτού του άρθρου – το σύνδρομο 5G.



Το σύνδρομο 5G

Το σύνδρομο 5G είναι μια σχετικά νέα ασθένεια που δεν έχει ακόμη καθιερωθεί επειδή η ανίχνευσή της θα σταματούσε αμέσως τη συνεχιζόμενη εισαγωγή του 5G.

Ποια είναι ακριβώς τα συμπτώματα του συνδρόμου 5G;

Υπάρχουν πολλοί και εκδηλώνουν διαφορετικά σε κάθε θύμα αυτής της ύπουλης ασθένειας.

Φυσικά, πολλά τυπικά συμπτώματα της γρίπης μιμούνται το σύνδρομο 5G.

Το πιο σημαντικό, αυτές οι δύο ασθένειες υποστηρίζουν η μία την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζοντας ποια συμπτώματα σχετίζονται με την οποία ασθένεια μπορεί να είναι αρκετά συγκεχυμένη.

Με άλλα λόγια, εάν έχετε τη γρίπη, η έκθεση σας σε 5G θα το κάνει πολύ χειρότερο. Εάν πάσχετε από σύνδρομο 5G πλήρους εμφάνισης, είστε επίσης πολύ πιο ευάλωτοι στη γρίπη, και αυτό είναι πολύ χειρότερο.

Επιστροφή στα κύρια συμπτώματα. Η καλύτερη ιατρική αναφορά που έχουμε σε αυτό το χρονικό σημείο, καθώς το 5G εξακολουθεί να είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, είναι μια άλλη ασθένεια γνωστή ως υπερευαισθησία και ηλεκτρο-υπερευαισθησία (EMC).

Αυτό που ακολουθεί είναι μόνο μερικά από τα κοινά συμπτώματα που συνήθως συμβαίνουν σε άτομα που γνωρίζουν ότι έχουν EHS. (Δείτε επίσης το προηγούμενο διάγραμμα.)

Ναυτία, κεφαλαλγία και ημικρανίες



Εμβοές στα αυτιά



Μούδιασμα στο πρόσωπο ή σε άλλα μέρη του σώματος



Ξηρά μάτια και οπτικές διαταραχές



Αδυναμία συγκέντρωσης και ανεξήγητη κόπωση



κατάθλιψη



Ταχυκαρδία και ακανόνιστος καρδιακός παλμός



Υπερκινητικότητα και αϋπνία



Ερυθρότητα και εξανθήματα



Ξηρότητα στο λαιμό και το στόμα



Οίδημα των παραρρινοκολπίτιδων και των συμπτωμάτων της ρινίτιδας



(Πηγή: Ηλεκτροευαισθησία: Τι πρέπει να ξέρετε για την Αλλεργία του 21ου αιώνα)

Υπάρχουν πολλά άλλα συμπτώματα που αναγνωρίζονται επίσης ως άμεσο αποτέλεσμα της έντονης έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μικροκυμάτων. Ως εξής:

Πονοκέφαλος, ημικρανία, Χρόνια κόπωση, εσωτερική διέγερση, Αϋπνία, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εμβοές, Ευαισθησία σε λοίμωξη

Ο πόνος των νεύρων και των συνδετικών ιστών, για τους οποίους οι συνηθισμένες αιτίες δεν εξηγούν ακόμη και τα πιο αξιοσημείωτα συμπτώματα.

Συμπέρασμα:

Η πανδημία του κορωναϊού Wuhan έχει φέρει πολλούς στην πραγματικότητα του συνδρόμου 5G.

Ίσως ολόκληρη η ανθρωπότητα να χρειαζόταν να ξεφύγει από έναν ανατριχιαστικό Φρανκονιανό ιό για να μας ξυπνήσει όλους για αυτόν τον ακραίο και αυξανόμενο κίνδυνο στο μέσον μας – 5G και το αναδυόμενο IoT.

Με αυτήν την κρίσιμη κατανόηση, τουλάχιστον τώρα ξέρουμε με τι πραγματικά ασχολούμαστε. Το καλύτερο που έχουν ενημερωθεί οι ψυχές μπορεί να κάνει είναι να περάσουν τη λέξη: είναι 5G και το smartphone σας, όχι απαραίτητα ο ιός corona, ή ακόμα και ένας από τους πολλούς ιούς της γρίπης που έχουν εξαπλωθεί στον πλανήτη εδώ και αιώνες.

Τώρα πολλοί άνθρωποι θα πάρουν επίσης μια κακή περίπτωση από μια από τις πολλές γρίπες ή ακόμα και τον ίδιο τον κοροναϊό, και θα πρέπει να πάρουν αυτή την ασθένεια πολύ σοβαρά. Εάν πάσχετε από άλλες ασθένειες ή τους ηλικιωμένους, που χρειάζονται είναι κυρίως η καλύτερη συμβουλή για το πώς να ακολουθήσει το εξής: Εδώ είναι το πώς ο καθένας μπορεί να αποφύγει τον πρώτο Coronaviru s.

Για άλλες εναλλακτικές θεραπείες και ολιστικές προσεγγίσεις, υπάρχει αυτός ο εξαίρετος οδηγός: Στρατηγική φυσικής προστασίας από ιούς, συμπεριλαμβανομένου του ιού corona

Εν κατακλείδι, πρέπει να επισημανθεί ότι η γωνία 5G που παρουσιάζεται εδώ είναι μόνο μία από τις διάφορες προοπτικές που σχετίζονται με μια σειρά βιοτρομοκρατικών επιθέσεων. Οι δράστες συνεχίζουν τις βιο-επιθέσεις όπου και αν έχουν για να καλύψουν το σύνδρομο 5G έτσι ώστε η παγκόσμια εισαγωγή να μην κινδυνεύει από νόμιμες απειλές για την υγεία και άλλους κινδύνους για την ασφάλεια.

Βλέπετε τί κάνουν;!

Οι παγκοσμιοποιητές της ΝΤΠ είναι πολύ έξυπνοι, έτσι δεν είναι;

5G infrastructure will be built regardless of coronavirus concerns: Analyst

«Chinese are treated unfairly in the U.S» China announcement

Αδειάζουν τα ράφια και ως αποτέλεσμα υπάρχει άγρια κερδοσκοπία. Πουλάνε τα προϊόντα σε 3πλασια τιμή.

The Panic Buying Begin’s As Costco Shelves Stripped In NYC, San Francisco, Seattle, Hawaii etc

Empty Shelves Around the World — A Huge Opportunity!!

Άδειασαν τα ράφια με χαρτί υγείας και νερό

Southbay Costco Sells Out Of Water, Toilet Paper As Fears Over Coronavirus Mount

