Coronavirus εναντίον της κατάστασης μαζικής επιτήρησης: Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή; Η κόρη ισχυρίζεται ότι η οικογένειά της σώθηκε από το COVID-19 με τη βιταμίνη C

Αυτή είναι μια ιστορία από τον Dr. Richard Cheng, επικεφαλής της αμερικανικής ειδικής ομάδας κατά της γήρανσης, από τη Σαγκάη της Κίνας. Συζητά μια περίπτωση όπου μίλησε σε έναν ασθενή στο Wuhan του οποίου η μητέρα είχε συμβληθεί με τον COVID-19. Στο βίντεο, συζητά το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων, πώς η οικογένεια πήγε για θεραπεία και ποιος στην οικογένεια αρρώστησε.Αυτό είναι βέβαια μια ανεκδοτική περίπτωση, αλλά δεδομένου ότι οι 3 κλινικές δοκιμές που διεξάγονται στην Κίνα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώντας τη βιταμίνη C ως θεραπεία για τους κοροναϊούς, αυτό προσθέτει στην ολοένα αυξανόμενη ένδειξη ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του ιού. Για άλλη μια φορά, αυτό δεν είναι ακόμη αποδεδειγμένο, δεν μπορούμε να το πούμε ότι μπορεί, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε ούτε να πούμε ότι δεν μπορεί.

«Σχεδιάζουν να χορηγήσουν 6.000 mg / ημέρα και 12.000 mg / την ημέρα ανά ημέρα για μέτριες και σοβαρές περιπτώσεις. Επικοινωνούμε επίσης με άλλα νοσοκομεία για την έναρξη κλινικών μελετών για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμίνης C. Θα θέλαμε να δούμε τη στοματική βιταμίνη C που περιλαμβάνεται στις μελέτες αυτές, καθώς οι στοματικές μορφές μπορούν να εφαρμοστούν σε περισσότερους ασθενείς και στο σπίτι. » – Δρ Richard Cheng.

«Εάν, όπως φαίνεται, είμαστε στη διαδικασία για να γίνει μια ολοκληρωτική κοινωνία στην οποία ο κρατικός μηχανισμός είναι παντοδύναμος, η ηθική πιο σημαντικό για την επιβίωση του αληθινού, ελεύθερο, ανθρώπινο ον θα είναι: εξαπατήσει, ψέμα, αποφύγει , ψεύτικο, να είναι αλλού, τα έγγραφα σφυρηλάτησης, κατασκευή βελτιωθεί ηλεκτρονικές συσκευές στο γκαράζ σας που θα ξεγελάσει τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από τις αρχές.» – Φίλιπ Κ. Ντικ



Ενδυναμωμένη από την απροσεξία και την προθυμία του πολίτη να ανεχτεί τις καταχρήσεις του, η κυβέρνηση έχει οπλίσει μια εθνική κρίση μετά την άλλη προκειμένου να επεκτείνει τις εξουσίες της.



Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών, ο πόλεμος κατά της παράνομης μετανάστευσης, τα καθεστώτα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, τα συστήματα οδικής ασφάλειας, τα συστήματα ασφάλειας στα σχολεία, το περίφημο πεδίο: όλα αυτά τα προγράμματα ξεκίνησαν ως νόμιμες απαντήσεις σε πιεστικές ανησυχίες και από τότε έγιναν όπλα συμμόρφωσης και τον έλεγχο στα χέρια της αστυνομίας.

Τώρα βρισκόμαστε στο χείλος μιας πιθανής μόλυνσης από κοροναϊό.

Θα αφήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ιατρική κοινότητα να σκεφτούν για τον αντίκτυπο που θα έχει ο κοροναϊός στην υγεία του έθνους, αλλά πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος της κυβέρνησης στον ιό Coronavirus τις ελευθερίες μας;

Για έναν υπαινιγμό για το τι υπάρχει στο κατάστημα, μπορείτε να κοιτάξετε την Κίνα – το μοντέλο μας για όλα τα δυστοπικά πράγματα – όπου ξεκίνησε η μετάδοση.

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την επιδημία, η κυβέρνηση έχει δώσει την κρατική συσκευή επιτήρησής της – η οποία διαθέτει το πιο εκτεταμένο και εκλεπτυσμένο σύστημα επιτήρησης στον κόσμο – ελεύθερα. Οι θερμικοί σαρωτές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν εγκατασταθεί σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε μεγάλες πόλεις για να αξιολογήσουν τις θερμοκρασίες του σώματος και να εντοπίσουν όσους έχουν πυρετό.

Οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου και οι φορείς κινητής τηλεφωνίας παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις των ανθρώπων, αναφέροντας σε πραγματικό χρόνο τα κέντρα δεδομένων που μπορούν να προσεγγιστούν από κυβερνητικούς πράκτορες και εργοδότες. Και οι κωδικοποιημένες ειδοποιήσεις χρώματος (κόκκινο, κίτρινο και πράσινο) ταξινομούν τους ανθρώπους σε κατηγορίες υγείας που αντιστοιχούν στην ποσότητα ελεύθερης κίνησης που τους επιτρέπεται: «Πράσινος κώδικας, ταξιδεύετε ελεύθερα. Κόκκινο ή κίτρινο, αναφέρετε αμέσως. «



Στο μυαλό σας, πριν από την επιδημία του κοροναϊού, το κινεζικό κράτος επιτήρησης ήταν ήδη σκληρό στην εργασία, παρακολουθώντας τους πολίτες του, χρησιμοποιώντας περίπου 200 εκατομμύρια κάμερες ασφαλείας εγκατεστημένες σε εθνικό επίπεδο. Εξοπλισμένες με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, οι κάμερες επιτρέπουν στις αρχές να εντοπίζουν τα λεγόμενα εγκληματικά πράγματα, όπως το jaywalking, τα οποία επηρεάζουν το κοινωνικό πιστωτικό αποτέλεσμα ενός ατόμου.

Οι πιστωτικές αποδόσεις των κοινωνικών μέσων που έχουν ανατεθεί σε Κινέζους ιδιώτες και επιχειρήσεις τις κατηγοριοποιούν ως προς το εάν είναι ή όχι «καλοί» πολίτες. Ένα σύστημα πραγματικού ονόματος – το οποίο απαιτεί από τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κάρτες ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση για να αγοράσουν κινητά sims, να αποκτήσουν λογαριασμούς κοινωνικών μέσων, να πάρουν τρένο, να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή ακόμα και να αγοράσουν παντοπωλεία –



Οι «ανάξιοι» αποκλείονται από την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αγοράζουν ακίνητα ή ταξιδεύουν αεροπορικώς ή με τρένο.



Μεταξύ των δραστηριοτήτων που μπορούν να σας αποδείξουν ότι είναι ανάξιοι, παίρνετε κρατημένες θέσεις σε τρένα ή προκαλείτε προβλήματα στα νοσοκομεία.



Η ίδια τεχνολογία κοινωνικής πιστωτικής κατάταξης που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τον διαχωρισμό των πολιτών είναι πλέον ένα από τα κύρια όπλα της Κίνας στον αγώνα της για περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Ωστόσο, απέχει πολύ από το αλάθητο και αποτελεί πρωταρχικό παράδειγμα των δυσκολιών που συνεπάγεται η πλοήγηση σε ένα αυτόνομο σύστημα, όπου τα ασύμφορα συστήματα ΑΙ καλούν τα πλάνα.

Για παράδειγμα, μια γυναίκα, η οποία δεν έχει συμπτώματα του ιού αλλά της είχε ανατεθεί ένας κόκκινος κώδικας βασισμένος σε μια επίσκεψη στην πατρίδα της, έχει αποκλειστεί από την επιστροφή στο σπίτι και τη δουλειά της έως ότου αλλάξει ο κώδικας χρώματος. Έχει κολλήσει σε αυτή την κατάσταση απουσίας για εβδομάδες χωρίς να μπορεί να αμφισβητήσει τον κώδικα χρώματος ή να ξέρει ακριβώς γιατί της έχει ανατεθεί ένας κόκκινος κώδικας.



Η καταπολέμηση της επιδημίας του κοροναϊού έδωσε στην Κίνα την τέλεια δικαιολογία για την απελευθέρωση της πλήρους δύναμης των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την επιτήρηση και τη συλλογή δεδομένων. Το πρόβλημα, όπως αναγνωρίζει ο Eamon Barrett στο περιοδικό Fortune, είναι αυτό που συμβαίνει μετά από: «Μόλις η εστία ελέγξει, δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση θα ανακαλέσει τις νέες εξουσίες της.»



Το μάθημα για τους αιώνες: αφού οποιαδήποτε κυβέρνηση επιτρέπεται να επεκτείνει τις εξουσίες της, είναι σχεδόν αδύνατο να τραβήξει πίσω.



Εν τω μεταξύ, εδώ στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής περιορίσει τα παρασκευάσματα κοροναϊού σε ρινοκολπίτιδες που συμβουλεύουν το κοινό να παραμείνει ήρεμο, να πλύνει τα χέρια του και να καλύψει το στόμα τους όταν βήχουν και φτερνίζονται.

Μην υποτιμάτε την ικανότητα της κυβέρνησης να κλειδώσει το έθνος κάτω εάν ο κοροναϊός μετατραπεί σε πανδημία, ωστόσο. Εξάλλου, η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει και προετοιμάζεται για μια τέτοια κρίση εδώ και χρόνια.

Τα δομικά στοιχεία έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ για τέτοιου είδους ενδεχόμενα: τα δίκτυα επιτήρησης, τα κέντρα σύντηξης και τους αντισυμβαλλομένους της κυβέρνησης που ήδη μοιράζονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, τις τεράστιες βιομετρικές βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης που μπορούν να εντοπίσουν τα άτομα βάσει γενετικών και βιολογικών δεικτών. Η στρατιωτική αστυνομία, σε συνεργασία με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, έτοιμη και ικανή να συντονίσει με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όταν είναι ώρα να συγκεντρώσουν τα άτομα που στοχεύουν. Τα δικαστήρια που θα επιβάλλουν κυρώσεις στις μεθόδους της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το πόσο παράνομες, εφόσον γίνονται στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. και τις εγκαταστάσεις κράτησης, είτε πρόκειται για ιδιωτικές φυλακές είτε για στρατόπεδα διεθνοποίησης FEMA, που έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν να πληρωθούν.

Τώρα όλα αυτά μπορεί να σας ακούγονται απόμακρα, αλλά έχουμε ήδη φτάσει στα δυστοπικά μέλλοντα που προφητεύτηκαν από τον 1984 του George Orwell, τον γενναίο νέο κόσμο του Aldous Huxley και την αναφορά μειονοτήτων του Philip K. Dick.

Δεν θα χρειαστεί πολύ περισσότερο να σπρώξουμε την άκρη στο Elysium του Neill Blomkamp, όπου η πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι υποβιβασμένη σε έναν υπερπληθυσμό, έναν ασθενή, αγωνιζόμενο πλανήτη, όπου η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως drones, tasers και βιομετρικούς σαρωτές για να εντοπίσει, όπου στοχεύουν και ελέγχουν τον πληθυσμό.



\Να έχετε υπόψιν, ενώ αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα και χαιρετίστηκαν για τα δυνητικά εξοικονομητικά, εξοικονομητικά και εξοικονομούμενα χρήματά τους, δεν θα είναι πολύ πριν τα μειονεκτήματα της ύπαρξης μιας κυβέρνησης εξοπλισμένης με τεχνολογία που θα τα κάνει όλα – να βλέπουν, να γνωρίζουν και να είναι παντοδύναμοι – βοηθούμενοι από τους πολίτες – να ξεπερνούν τα οφέλη.



Σε καθημερινή βάση, οι Αμερικανοί παραχωρούν (σε πολλές περιπτώσεις, οικειοθελώς) τις πιο οικείες λεπτομέρειες για το ποιοι είμαστε – το βιολογικό τους είναι, τα γενετικά μας σχέδια και τα βιομετρικά στοιχεία (χαρακτηριστικά και δομή του προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδες κ.λπ.) προκειμένου να πλοηγηθεί σε έναν όλο και περισσότερο τεχνολογικά ενεργοποιημένο κόσμο.



Σκεφτείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους συνεχίζετε να παρακολουθείτε, να κυνηγούν, και να καταδιώκονται από την κυβέρνηση και τους αμφίβολους πράκτορες:



Πατώντας στις τηλεφωνικές σας γραμμές και τις επικοινωνίες κινητών τηλεφώνων, η κυβέρνηση ξέρει τι λέτε. Μεταφορτώνοντας όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ανοίγοντας τα μηνύματά σας και διαβάζοντας τις αναρτήσεις και τα γραπτά μηνύματα στο Facebook, η κυβέρνηση ξέρει τι γράφετε.

Παρακολουθώντας τις κινήσεις σας με τη χρήση αναγνωστικών πινακίδων, κάμερες παρακολούθησης και άλλες συσκευές παρακολούθησης, η κυβέρνηση ξέρει πού πηγαίνετε. Με το πέρασμα όλων των θραυσμάτων της ζωής σας – τι διαβάζετε, πού πηγαίνετε, τι λέτε – η κυβέρνηση μπορεί να προβλέψει τι θα κάνετε.



Με τη χαρτογράφηση των συνάψεων στον εγκέφαλό σας, οι επιστήμονες – και με τη σειρά τους, η κυβέρνηση – σύντομα θα γνωρίζουν τι θυμάστε. Με τη χαρτογράφηση της βιομετρίας σας – την εκτύπωση του προσώπου σας – και την αποθήκευση των πληροφοριών σε μια τεράστια, κοινή βάση δεδομένων της κυβέρνησης που είναι διαθέσιμη στις γραφειοκρατικές υπηρεσίες, στην αστυνομία και στον στρατό, στόχος της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να σας αναγνωρίσει (και κάθε άλλο πρόσωπο στη χώρα) και να παρακολουθείτε τις κινήσεις σας, όπου κι αν πάτε.



Και με την πρόσβαση στο DNA σας, η κυβέρνηση σύντομα θα γνωρίζει τα πάντα για εσάς που δεν γνωρίζουν ήδη: το οικογενειακό σας διάγραμμα, την καταγωγή σας, το πώς μοιάζετε, το ιστορικό της υγείας σας, την τάση σας να ακολουθείτε τις εντολές ή να καταγράφετε τη δική σας πορεία, και τα λοιπά.



Φυσικά, καμία από αυτές τις τεχνολογίες δεν είναι ανθεκτική.



Ούτε είναι άνοσοι από παραβίαση, hacking ή μεροληψία των χρηστών.

Παρ ‘όλα αυτά, έχουν γίνει ένα βολικό εργαλείο στα χέρια κυβερνητικών πρακτόρων για να καταστήσουν άκυρες τις απαιτήσεις του ιδιωτικού απορρήτου του Συντάγματος και τις απαγορεύσεις του απέναντι σε παράλογες αναζητήσεις και κατασχέσεις.



Οι συνέπειες μιας κυβέρνησης – οποιασδήποτε κυβέρνησης – που έχει αυτή την πολύ άναρχη και άσκοπη εξουσία να στοχεύει, να παρακολουθεί, να στρογγυλεύει και να κρατάει τους πολίτες της, είναι πέρα από τη ψύξη.



Φανταστείτε τι θα μπορούσε να κάνει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως η Ναζιστική Γερμανία, με αυτό το είδος αναλλοίωτης εξουσίας.



Φανταστείτε τι θα κάνει το επόμενο αστυνομικό κράτος στα βήματα της Γερμανίας με αυτή τη δύναμη. Η κοινωνία κινείται ταχέως προς αυτήν την κατεύθυνση.



Το έχουμε κάνει τόσο εύκολο για την κυβέρνηση να μας παρακολουθήσει.



Τα κυβερνητικά μάτια βλέπουν κάθε κίνηση σας: τι διαβάζετε, πόσο ξοδεύετε, πού πηγαίνετε, με τον οποίο αλληλεπιδράτε, όταν ξυπνάτε το πρωί, τι βλέπετε στην τηλεόραση και διαβάζετε στο διαδίκτυο.

Κάθε κίνηση που πραγματοποιείτε παρακολουθείται, εξορύσσεται για δεδομένα, τσακίζεται και καταγράφεται για να σχηματίσει μια εικόνα του ποιος είστε, τι σας κάνει να τσιμπούρετε και πώς καλύτερα να ελέγχετε πότε και αν είναι απαραίτητο να σας φέρουμε στη σειρά.



Οι πιθανότητες είναι, όπως έχει αναφέρει η Washington Post, ότι έχετε ήδη αναθέσει μια χρωματική κωδικοποιημένη βαθμολογία απειλής – πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη – έτσι η αστυνομία προειδοποιεί για τη δυνητική σας τάση να είναι ταραχοποιός ανάλογα με το εάν είχατε μια σταδιοδρομία στο στρατό, δημοσίευσε/ατε ένα σχόλιο που θεωρείται ότι απειλεί το Facebook, πάσχει από μια συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση ή γνωρίζει κάποιον που γνωρίζει κάποιον που μπορεί να έχει διαπράξει έγκλημα.



Με άλλα λόγια, πιθανότατα έχετε ήδη επισημανθεί σε κάποια κυβερνητική βάση δεδομένων κάπου.



Η κυβέρνηση διαθέτει την τεχνογνωσία.



Πράγματι, εδώ και χρόνια, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν συνωμοτήσει για να αποκτήσουν σχεδόν απεριόριστη εξουσία και έλεγχο των βιομετρικών πληροφοριών που συλλέγονται για τα άτομα που τηρούν το νόμο, εκατομμύρια από τα οποία ποτέ δεν έχουν κατηγορηθεί για έγκλημα.

Πέραν του πεδίου των προσώπων που έχουν ποινικό υπόβαθρο, η βάση δεδομένων της Next Generation Identification (NGID) του FBI, ένα δισεκατομμύριο δολάριο που αποσκοπεί στη δραματική επέκταση της βάσης δεδομένων ID της κυβέρνησης από ένα σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων σε μια τεράστια αποθήκη δεδομένων με ανίχνευση ίριδας με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, εκτυπώσεις παλάμης και μέτρα εγγραφής βάδισης και φωνής μαζί με αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων, ουλών και τατουάζ.



Το NGID, που ξεκίνησε το 2008, είναι μια τεράστια βιομετρική βάση δεδομένων που περιέχει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αποτυπώματα και 45 εκατομμύρια φωτογραφίες προσώπου που συλλέγονται από διάφορες πηγές, από υπόπτους εγκληματιών και καταδίκους σε εργαζόμενους ημερήσιας φροντίδας και αιτούντες θεώρηση, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν ποτέ διαπράξει ή ακόμη και κατηγορήθηκαν για ένα έγκλημα.



Με άλλα λόγια, οι αθώοι Αμερικανοί πολίτες τοποθετούνται τώρα αυτόματα σε μια ύποπτη βάση δεδομένων.



Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση έπρεπε να τηρεί τουλάχιστον ορισμένους βασικούς περιορισμούς σχετικά με το πότε, πού και πώς θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε βιομετρικά στοιχεία και DNA του χρήστη και να τα χρησιμοποιήσει εναντίον τους.



Αυτό δεν συμβαίνει πλέον.

Οι πληροφορίες συσσωρεύονται μέσω μιας ποικιλίας διαδικασιών ρουτίνας, με την αστυνομία να οδηγεί τον δρόμο ως κύριους συλλέκτες βιομετρικών στοιχείων για κάτι μη απειλητικό, όπως μια απλή κινούμενη παραβίαση. Τα δικαστήρια του έθνους καταβάλλουν επίσης μέρος για να «οικοδομήσουν» τη βάση δεδομένων, απαιτώντας βιομετρικές πληροφορίες ως πρόδρομο για πιο επιεικούς ποινές.



Και φυσικά η εταιρική Αμερική (συμπεριλαμβανομένης της Google, του Facebook, του Amazon κλπ.) Έχει κάνει τόσο εύκολο να χρησιμοποιήσετε τη βιομετρική του ατόμου για να έχετε πρόσβαση σε όλα από τραπεζικούς λογαριασμούς σε κινητά τηλέφωνα.



Το έχουμε κάνει τόσο εύκολο για την κυβέρνηση να στοχεύει, να εντοπίζει και να μας παρακολουθεί.



Προσθέστε προγράμματα προληπτικών πράξεων στο μίγμα με κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες που δουλεύουν παράλληλα για να καθορίσουν ποιος είναι ένας πιθανός κίνδυνος και να στρέψουν μια κολλώδες αράχνη ιστού με εκτιμήσεις απειλών, προειδοποιήσεις συμπεριφοράς, σημαίες «λέξεων» και «ύποπτων» αυτοματοποιημένα μάτια και αυτιά, κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λογισμικό παρακολούθησης συμπεριφοράς και κατασκόπους πολιτών και εσείς που έχετε τα πράγματα για έναν τέλειο δυστοπικό εφιάλτη.



Αυτό είναι το είδος του καταπιεστικού πακέτου εγκληματικότητας πριν από την εγκληματικότητα που προανέφεραν οι George Orwell, Aldous Huxley και Phillip K. Dick.



Θυμηθείτε ότι ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος κυβερνητικός νόμος ή πρόγραμμα μπορεί να είναι – και έχει – διαστρεβλωθεί, αλλοιωθεί και χρησιμοποιηθεί για την προώθηση παράνομων σκοπών μόλις προστεθούν κέρδος και δύναμη στην εξίσωση.



Στα σωστά (ή λάθος) χέρια, τα καλοπροαίρετα σχέδια μπορούν εύκολα να τεθούν σε κακόβουλους σκοπούς.



Η επιτήρηση, η ψηφιακή καταδίωξη και η εξόρυξη δεδομένων του αμερικανικού λαού προστίθενται σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχει ελάχιστο περιθώριο αδιακρίσεων, ατελειών ή πράξεων ανεξαρτησίας.

Αυτό είναι το ανατριχιαστικό, υποτιμητικό αλλά διαβολικό, ιδιοφυΐα του αμερικανικού αστυνομικού κράτους: η ίδια η τεχνολογία που χαιρετήσαμε ως επαναστατική και απελευθερωτική έχει γίνει η φυλακή μας, ο φυλακισμένος, ο αξιωματικός δοκιμασίας, ο μεγάλος αδελφός και ο πατέρας γνωρίζει το καλύτερο όλοι σε ένα.



Αποδεικνύεται ότι είμαστε το Soylent Green.

Η ταινία του ίδιου ονόματος του 1973, με πρωταγωνιστές τους Charlton Heston και Edward G. Robinson, ορίστηκε το 2022 σε μια υπερπληθυσμένη, μολυσμένη, πεινασμένη πόλη της Νέας Υόρκης, οι κάτοικοι της οποίας εξαρτώνται από τα συνθετικά τρόφιμα που παρασκευάζει η εταιρεία Soylent για επιβίωση.



Ο Heston παίζει έναν αστυνομικό που ερευνά μια δολοφονία, ο οποίος ανακαλύπτει την τρομερή αλήθεια σχετικά με το κύριο συστατικό του αζυμοκούλουρου, το σόγιας πράσινο, το οποίο είναι η κύρια πηγή τροφής για έναν λιμοκτονοειδή πληθυσμό.



«Είναι άνθρωποι. Το Soylent Green είναι κατασκευασμένο από ανθρώπους «, δηλώνει τον χαρακτήρα του Heston. «Κάνουν το φαγητό μας έξω από τους ανθρώπους. Έπειτα θα μας μεγαλώσουν σαν βοοειδή για φαγητό. «



Ω, πόσο σωστός ήταν.

Το Soylent Green είναι πράγματι άνθρωποι ή, στην περίπτωσή μας, το Soylent Green είναι τα δικά μας προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν ανακτηθεί, ανασυγκροτηθούν και χρησιμοποιούνται από εταιρείες και την κυβέρνηση για να μας παγιδεύσουν.



Χωρίς συνταγματικές προφυλάξεις που να προστατεύουν από τις καταπατήσεις των δικαιωμάτων μας όταν η εξουσία, η τεχνολογία και η στρατιωτική διακυβέρνηση συγκλίνουν, δεν θα είναι πολύ πριν βρεθούμε, όπως ο χαρακτήρας του Edward G. Robinson στο Soylent Green, κοιτώντας πίσω στο παρελθόν με λαχτάρα, πίσω σε μια εποχή όπου μπορούσαμε να μιλήσουμε με ποιον θέλαμε, να αγοράσουμε αυτό που θέλαμε, να σκεφτούμε τι θέλαμε και να πάμε εκεί που θέλαμε χωρίς αυτές οι σκέψεις, οι λέξεις και οι κινήσεις να εντοπίζονται, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται από εταιρικούς γίγαντες όπως το Google, που πωλούνται σε κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η NSA και η CIA και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μας από στρατιωτική αστυνομία με το στρατό τους με φουτουριστικές τεχνολογίες.



Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά αυτή η στιγμή της αναμέτρησης πλησιάζει το λεπτό.



Εν τω μεταξύ, έχουμε μια επιδημία για να επιβιώσουμε, οπότε προχωρήστε και πλύνετε τα χέρια σας. Καλύψτε το στόμα όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Και αποθεματικό για ό, τι μπορεί να χρειαστεί να επιβιώσετε από αυτόν τον ιό αν εξαπλωθεί στην κοινότητά σας.

Είμαστε όντως πιο ευάλωτοι τώρα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε στο βιβλίο Battlefield America: Ο πόλεμος στον αμερικανικό λαό, είναι το αμερικανικό κράτος επιτήρησης – όχι ο κορωναϊός – που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις ελευθερίες μας.



Από τον John W. Whitehead, δικηγόρος και συγγραφέας του Battlefield Αμερικής: ο πόλεμος κατά του αμερικανικού λαού. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Rutherford.

