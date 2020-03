Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Επιταχύνετε τα εγκαίνια του Ισραήλ ως την παγκόσμια πρωτεύουσα μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που κυβερνατε από την Ιερουσαλήμ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(2)

Στην έκθεση αυτή, ο Σπύρος Σκουράς συνοψίζει τα γεγονότα που οδήγησαν στο σημερινό ξέσπασμα του παγκόσμιου ιού κορώνας και εξετάζει την επικείμενη οικονομική κρίση και την πιθανή ευθύνη του ιού για την κάλυψη των εγκλημάτων που διαπράττουν οι κεντρικοί τραπεζίτες.



Ο Σπύρος αναλύει επίσης τα πιθανά αποτελέσματα της τρέχουσας κατάστασης, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνίας χωρίς μετρητά και της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς η σημερινή κρίση φαίνεται να παίζει άμεσα στα χέρια των κεντρικών τραπεζών και των Ηνωμένων Εθνών.

Coronavirus End Game: The Economic Crisis & Roll Out of the New Digital Financial System

THE WHEELS ARE IN MOTION…

Συνεχίζετε να βλέπετε τηλεόραση- ειδήσεις???? Σταματήστε, σας λένε ψέματα, σας εκφοβίζουν για να σας χειραγωγήσουν

Do You Still Watch The News???????

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARSHAL: Είναι αυτό που σκοπεύουν να κλειδώσουν τον πλανήτη;



Οι Παγκόσμιοι Φορείς



σε Super-Steroids με την



Σταδιακή πανδημία του κοροναϊού

Τι άλλο πρέπει να ειπωθεί για αυτή τη διαφανή σταδιακή πανδημία ;!



Φυσικά, υπάρχουν πολλά κομμάτια σε αυτό το παζλ συνομωσίας, αλλά όλα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα – μια απαράμιλλη κλειδαριά του πλανήτη Γη.

Πραγματικά, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να φυλακιστεί η ανθρωπότητα τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό, τι με τη θέσπιση του νόμου περί ιατρικού στρατάρχη;

Νομοθεσία του ιατρικού στρατάρχη

Υπάρχουν μερικοί πολύ προφανείς λόγοι για τους οποίους ο παγκόσμιος κόμπος της νέας παγκόσμιας τάξης βρίσκεται σε μια πολύ σοβαρή αποστολή να βλέπει κάθε έθνος να δηλώνει το νόμο του ιατρικού στρατάρχη.



Όχι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά είναι μόνο μερικές από τις πρωτοβουλίες της ΝΤΠ των οποίων η πανδημία του κοροναϊού θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για νομοθετική / νομική εκτέλεση. Ο νόμος του ιατρικού στρατάρχη θα μπορούσε εύκολα να παρέχει κάλυψη για τις ακόλουθες δικτατορικές επιδιώξεις. Θα επέτρεπε επίσης στις κυβερνήσεις να αναθέτουν την εξουσία στον εαυτό τους, τις οποίες δεν διαθέτουν νόμιμα.

• Αναπτύξτε ένα σύνολο δρακόντιους περιορισμούς στη χρήση του Διαδικτύου για να περιορίσετε την ελεύθερη ομιλία



• Επίτευξη υποχρεωτικών προγραμμάτων εμβολίων κατά της γρίπης και προγραμμάτων εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία



• Να επεκταθεί χωρίς καθυστέρηση στις παγκόσμιες δραστηριότητες χημικής γεωμηχανικής



• Μετάβαση της παγκόσμιας κοινότητας των κρατών σε ψηφιακό νόμισμα χωρίς μετρητά



• Ολοκλήρωση της στρατιωτικής ανάπτυξης της 5G παγκοσμίως χωρίς διαμαρτυρίες



• Προωθήστε τη δημιουργία του Διαδικτύου των πραγμάτων όπου λειτουργεί 5G



• Κατασκευή έξυπνων πόλεων οπουδήποτε 5G και IoT είναι αρκετά ανεπτυγμένες



• Εφαρμογή ψηφιακής αναγνώρισης για κάθε ανθρώπινο ον μέσω μικροαντικειμένων



• Ρυθμίστε όλες τις κοινωφελείς εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες blogging για να περιορίσετε σημαντικά την διάδοση της αλήθειας

True Bible Teaching – Like it or not – Jerusalem: Future World Capital

Jerusalem – the capital of Israel

Jerusalem Future Capital of the World

Ησ. 2,2 Ο Κυριος ωμίλησε και είπεν· ότι εις τας τελευταίας ημέρας το άγιον όρος της Σιών, το οποίον είναι όρος Κυρίου, θα γίνη εμφανές εις όλον τον κόσμον. Και ο ναός του Θεού, ο κτισμένος επάνω εις την Σιών, θα γίνη ορατός από όλα τα σημεία και από πολύ μακράν, ως εάν είναι κτισμένος επάνω εις τας κορυφάς των ορέων. Θα υψωθή επάνω από όλα τα βουνά και θα προστρέξουν στο όρος τούτο του Κυρίου όλα τα έθνη.

Ησ. 2,3 Πολλά έθνη θα προστρέξουν εκεί και θα λέγουν το ένα στο άλλο. “εμπρός, ας αναβώμεν στο όρος του Κυρίου, στον ναόν του Θεού του Ιακώβ. Εκεί ο Θεός θα αναγγείλη και θα καταστήση γνωστήν εις ημάς την οδόν αυτού, εις την οποίαν πρέπει να πορευθώμεν. Διότι από το όρος Σιών θα εξέλθη ο νέος Νομος και από την Ιερουσαλήμ θα κηρυχθή ο λόγος του Κυρίου.

Ματθ. 5,34 Εγώ όμως σας λέγω, να μην ορκισθήτε καθόλου, ούτε στον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του παντοκράτορος Θεού,

Ματθ. 5,35 ούτε εις την γην, διότι είναι σαν άλλο υποπόδιον εις τα πόδια αυτού, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλις του μεγάλου βασιλέως Θεού, εφ’ όσον εκεί είναι κτισμένος ο ναός του·

Τώρα καταλήγουμε σε μερικούς από τους κυριότερους λόγους για αυτό το εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο ΝΤΠ για να δημιουργήσουμε ένα πλήρες Matrix Global Control χρησιμοποιώντας μια θανατηφόρα πανδημία ως πρόσχημα. Και πάλι, αυτά δεν παρουσιάζονται με οποιαδήποτε σειρά και κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αποπροτιμηθούν σημαντικά ή να εξαλειφθούν εντελώς.



(1) Απαλλάσσει μια κυβέρνηση ενός κόσμου από την Παγκόσμια Κοινότητα των Εθνών



(2) Επιταχύνετε τα εγκαίνια του Ισραήλ ως την παγκόσμια πρωτεύουσα μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που τρέχει από την Ιερουσαλήμ



(3) Κατασκευή προθέματος για την ελεγχόμενη κατεδάφιση του παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος



(4) Ενθάρρυνση ενός εδαφικού περιβάλλοντος για την καυτή φάση του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου και εκδήλωση ενεργοποίησης για ένοπλες συγκρούσεις



(5) Αποσπάστε την Ανθρωπότητα από την Μεγάλη Παγκόσμια Διαφθορά και την Εγκληματικότητα



(6) Να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι εξουσίες του ΟΗΕ που χορηγούνται στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προς μια παγκόσμια ιατρική τυραννία



(7) Εκτελέστε Γενοκτονία στην Κίνα καθώς και Γεγονότα Παγκόσμιας Απορριμμάτωσης που Απειλούν να Γίνουν Εκδηλώσεις με Επίπεδο Εξάλειψης



(8) Προωθήστε το έργο του Μεγάλου Ισραήλ με την απενεργοποίηση της κινεζικής, ρωσικής και ινδικής υποστήριξης για το Ιράν



(9) Να μολύνουν ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό με τον κοροναϊό έτσι ώστε οι μελλοντικές εστίες να εκτοξεύονται μέσω εμβολίων, 5G, Chemtrails κ.λπ.

Συμπέρασμα



Λειτουργία: Η πανδημία του Coronavirus εμφανίζεται σε ένα ακατάλληλο λανθασμένο υπολογισμό από τις δυνάμεις που είναι. Αντικατοπτρίζει επίσης την απόλυτη απελπισία τους να φυλακίσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό.



Ναι, αυτό ήταν πάντα το σχέδιό τους … αλλά έπρεπε να είναι μια αργή κίνηση και αδιαπέραστη διαδικασία φυλάκισης. τόσο αργή και καλή, ώστε οι άνθρωποι παντού να απαιτούν πραγματικά τη φυλάκισή τους.

Μα γιατί?



Γιατί είναι οι νεκροί των παγκοσμιοποιημένων προγόνων που προκάλεσαν την πρόωρη ανασύνταξη ολόκληρου του πλανητικού πολιτισμού σε μια μόνιμη φυλετική φυλακή … όπου ο καθένας ξέρει πραγματικά ότι είναι σε παγκόσμιο σωφρονιστικό ίδρυμα;



Επειδή έχουν παραβιαστεί – ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Να γιατί.



Και, με το Διαδίκτυο που λειτουργεί σε πλήρη κλίση, ο καθένας μπορεί εύκολα να μάθει για το 6000 χρόνια πριν εγκληματικό ξέσπασμα τους ότι έχουν καλύψει και συνεχίζουν να διαπράττουν σοβαρά μέχρι σήμερα.

are we in Pandemic or not?

Ποιο είναι το νόημα?



Οι δυνάμεις που δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς, γιατί δεν είναι.



Τώρα γνωρίζουμε ποιοι είναι όλοι, χάρη στο Διαδίκτυο.



Ναι, οι πιο κακόβουλες αποφάσεις στην κορυφή της δομής της εξουσίας εξακολουθούν να είναι καλά κρυμμένες, αλλά δεν θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού κάθε Αμερικανός θα διαπιστώσει ποιος πραγματικά έκανε την 11η Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα αυτή την πανδημία των κοροναϊών.

Συμπέρασμα: Όταν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να φωτίζουν τους φακούς τους και να πάρουν τα βλήματα τους, η δύναμης της ελίτ θα είναι τοστ-Πράγματι! Ωστόσο, ακόμη και πριν συμβεί αυτό, όταν όλοι οι μεσάζοντες τους, που παρακολουθούμε οι άνθρωποι μας να μας προδίδουν κάθε μέρα, ξυπνούν ένα πρωί με το φόβο προς το λαό, όλα αλλάζουν ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ.

Με άλλα λόγια, όταν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί διορισμένοι μας φοβούνται περισσότερο από τους υπερασπιστές των Ιλλουμινατών, οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου θα καταρρεύσουν. Άλλωστε, οι γείτονές τους δίπλα τους θα γυρίσουν για αυτούς, αν δεν έχουν ήδη περιβάλλει τα κτίρια με νάρκες στο χέρι.

The Digital Strong Delusion Mass Confusion Agenda Is Here!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

