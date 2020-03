parapona-rodou

Τι είναι τελικά ο κορωνοϊός; Πρόκειται για μια απλή λιγότερο θανατηφόρα αλλά με υψηλότερη μεταδοτικότητα μορφή γρίπης, ή κάτι παραπάνω, κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί;Τι γίνεται με τους ασθενείς που έχουν ήδη προσβληθεί με τον κορωνοϊό έχουν αναρρώσει και ξαφνικά πεθαίνουν;Τι γίνεται στους ήδη ασθενείς με το κεντρικό νευρικό σύστημα το οποίο φαίνεται να προσβάλλεται από τον ιό;Γιατί ο ιός προσβάλει τα νεφρά;Τι εννοούσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Richard Blumenthal στις 25 Φεβρουαρίου, όταν έλεγε πως το αμερικανικό κοινό θα μείνει έκπληκτο από την έλλειψη προετοιμασίας των αρχών για την επιδημία;This morning’s classified coronavirus briefing should have been made fully open to the American people—they would be as appalled & astonished as I am by the inadequacy of preparedness & prevention.— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) February 25, 2020Αυτά είναι μόνο από τα ερωτήματα που προβάλλουν ΜΜΕ απέναντι στη συνήθη δικαιολογία μιας τυπικής γρίπης.Για παράδειγμα όπως αναφέρει το xinhuanet Κινέζοι γιατροί ανακάλυψαν για πρώτη φορά ότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ασθενή.Όπως αναφέρει η κινεζική ιστοσελίδα προηγούμενες μελέτες για τον COVID-19, ανέφεραν ενδεχόμενη επίθεση του ιού στα νεφρά, το συκώτι και την καρδιά. Τώρα ανακάλυψαν ότι προσβάλλει και το νευρικό σύστημα.Η εθνική επιτροπή Υγείας της Κίνας ανέφερε σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα ότι ο COVID-19 μπορεί να προκαλέσει οίδημα και νευρολογικό εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων.Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Thailand Medical News υπάρχουν αναφορές ότι ασθενείς με τον κορωνοϊό αφού ανάρρωσαν, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν κατά το ιατρικό προσωπικό ξαφνικά πέθαναν χωρίς κάποια άλλη αιτία. Δεν επρόκειτο για ασθενείς με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό. Σε μια τουλάχιστον περίπτωση στην Ουχάν ο ασθενής ήταν 36 ετών όταν έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα.Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα ο ιός φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιθετικός στα νεφρά προκαλώντας μόνιμες βλάβες.Άλλο δημοσίευμα της NYP αναφέρει ότι μελέτες έχουν δείξει πως ο κορωνοϊός μπορεί να «ταξιδέψει» σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από ότι πιστευόταν πριν.Άλλες μελέτες Κινέζων ερευνητών αναφέρουν ότι ο ιός έχει μεταλλαχθεί σε δύο στελέχη. Το στέλεχος S το οποίο θεωρείται λιγότερο θανατηφόρο και το στέλεχος L το οποίο είναι ιδιαίτερα θανατηφόρο. Για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί και το εμβόλιο.Όλα αυτά «εξηγούνται» με το μόνιμο αιτιολογικό ότι πρόκειται για ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν. Είναι όμως έτσι ή υπάρχει κάτι πιο πολύ θανατηφόρο που δεν λέει κανείς.Εξαπλώνεται συνεχώς η επιδημία -116.100 τα κρούσματα σε όλο τον κόσμοΤην ίδια ώρα, οι νεκροί από τον κορωνοϊό ξεπέρασαν τις 4.000, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων.Τρεις εργαζόμενοι σε τρία εργοστάσια παραγωγής ενέργειας της Γαλλίας βρέθηκαν θετικοί στον νέο κοροναϊό και πολλοί άλλοι που ήρθαν σε επαφή μαζί τους θα τεθούν σε απομόνωση για τις επόμενες 14 ημέρες, ανακοίνωσε η εταιρεία EDF.Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των κρουσμάτων αυτών και δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στους πυρηνικούς σταθμούς, η λειτουργία των οποίων συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς.Τα κρούσματα στην χώρα υπολογίζονται σε 1606, με τους νεκρούς από τον κορωνοϊό να φτάνουν τους 30. Τέλος, δύο επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Μασσαλίας θεωρούνται ύποπτα κρούσματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις.