Προβλέψεις από το λατρεμένο κλασικό, Steve Jackson, I-NWO Games



Προβλέψεις από τους χάρτες Illuminati. Ακολουθούν μερικές νέες προβλέψεις για τις κάρτες.

Η τελευταία έκδοση του παιχνιδιού, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018, είναι στην πραγματικότητα η 4η έκδοση του παιχνιδιού. Η 3η έκδοση δημοσιεύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και αναθεωρήθηκε έντονα. Η δεύτερη έκδοση (ο πιο συνηθισμένος τύπος εικόνων στο Διαδίκτυο) με τις εκδόσεις με μαύρο φόντο, η οποία περιείχε περισσότερη περιγραφή (και σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικούς τίτλους), δημοσιεύθηκε μεταξύ του 1989 και του 1995. Η πρώτη έκδοση ήταν ένας πολύ απλός χάρτης, Η σύμπτωση ήταν παρόμοια, και το 1983 δημιουργήθηκαν μονοπώλια για την κοινότητα.

Αυτό το παιχνίδι ήταν εδώ και πολύ καιρό. Το Illuminati είναι ένα ανεξάρτητο παιχνίδι καρτών από τους Steve Jackson Games, εμπνευσμένο από το βιβλίο The Illuminatus! Τριλογία από τον Robert Anton Wilson και τον Robert Shea. Το παιχνίδι απειλεί μυστικές κοινωνίες που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του κόσμου με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, παράνομων και μυστικιστικών. Wikipedia

Προβλέψεις από τις Κάρτες Illuminati

2020 Illuminati NWO Card Predictions, Shocking Similarities Foretold 25 Years Ago

Secrets Of The Illuminati Card Game (coronavirus)

Corona Corps: Το 2018 ταινία δείχνει έναν εξωγήινο ιό που επιτίθεται και σκοτώνει μόνο ενήλικες και όχι παιδιά

Μια ανατριχιαστική μικρού μήκους ταινία πρόβλεψης που δεν προβλήθηκε τυχαία πριν από δύο χρόνια για τα γενέθλια του αντιχριστιανισμού. 4 Αυγούστου 2018. Αυτός ο αρθρογράφος του κοροναϊού παίρνει λίγο πάρα πολύ με όλο τον προφανή φόβο που οδηγεί τα mainstream media. Το κρύο έχει περάσει από μια ψυχοπαθητική πορεία της νέας παγκόσμιας τάξης. Ο Δρ. WHO θα είναι περήφανος.

Αυτό προκύπτει από την περιγραφή της ταινίας: «Μια ομάδα νέων πιλότων μαχητών σε έναν φουτουριστικό πόλεμο εκπαιδεύεται για να εκδικηθεί μια εξωγήινη φυλή που έχει καταστρέψει τις οικογένειές τους εδώ στη Γη. Εάν ένα από τα μέλη τους απαχθεί, η ομάδα αποστέλλεται για να τους σώσει και να μάθει την αλήθεια για την ιστορία του πλανήτη τους.»

Corona Corps: 2018 Movie Depicts An Alien Virus That Only Targets and Kills Adults and Not Children

