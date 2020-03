parapona-rodou

O Giacomo Grasselli είναι ανώτερος Ιταλός κυβερνητικός αξιωματούχος στον τομέα της υγείας και συντονίζει το δίκτυο των μονάδων υγείας στην Λομβαρδία και εξηγεί πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Ιταλία από το ξέσπασμα του Covid-19.Όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά «ο κορωνοϊός είναι χειρότερος και από κτύπημα της Ιταλίας με βόμβα». Μάλιστα είπε πως «μια βόμβα περιορίζεται στον χώρο και στο χρόνο και προκαλεί καταστροφή σε συγκεκριμένο σημείο, αντίθετα ο ιός συνεχίζει να είναι ενεργός και να μεταδίδεται».Οι απώλειες που καταγράφονται από το κορωνοϊό στην Ιταλία προκαλούν τρόμο. Συνολικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τώρα έχουν πεθάνει 631 άνθρωποι και τα κρούσματα ξεπερνούν τις 10.000Αυτό που όμως ανησυχεί ακόμα περισσότερο είναι ο υψηλός δείκτης θνησιμότητας. Αν δει κάποιος τον λόγο κρουσμάτων και θανάτων θα δεί ότι σχεδόν η θνησιμότητα αγγίζει το 6%!Τεράστιο νούμερο για μια υποτιθέμενη, όπως μας έλεγαν, βαριά γρίπη.Τα πράγματα δεν είναι έτσι λοιπόν και καθίσταται σαφές ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή του κορωνοϊού την γλιτώνει αυτός που αντιδρά άμεσα για να διακόψει με κάθε τρόπο την μετάδοσή του.Στην Ιταλία ξέφυγε η κατάσταση και παρακαλάνε τώρα να έρθει το καλοκαίρι για να πεθάνει ο ιός από την ζέστη, αν δεν μεταλλαχθεί βεβαίως μέχρι τότε σε κάτι άλλο που θα είναι πολύ ανθετικό ακόμα και στις υψηλές θερμοκρασίες.Ο ιός δείχνει να μην είναι «φυσιολογικός».#CoronaVirus Outside of China - 40,352 cases and 1,217 deaths.To date a total of 4,375 deaths and 121,140 total #covid19 cases have been confirmed worldwide.#CoronaVirusOutbreak pic.twitter.com/5JA3HXkxVi— Alexander Higgins - Coronavirus Updates (@kr3at) March 11, 2020