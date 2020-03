toeidesauto

Αυστηρά μέτρα που αφορoύν στο κλείσιμο επιχειρήσεων όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ομάδες πολιτών, λαμβάνει το υπουργείο Υγείας, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στα 190 από τα 117 μέσα σε ένα 24ωρο.Έτσι, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας για 14 μέρεςξεκινώντας από το Σάββατο 14 Μαρτίου, των παρακάτω:- Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά- Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away- Κέντρα διασκέδασης- Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων- Βιβλιοθήκες- Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι-- Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια- Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)- Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.- Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματοςΌπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.Μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):- Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω- Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)Λαϊκές αγορές- Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα- Φαρμακεία- Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας- Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away- Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)- Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)- Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένωνΠεραιτέρω, σημειώνει το υπουργείο Υγείας,θα ληφθούν ειδικότερα μέτρα για άτομα που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πάσχουν από σοβαρή ανοσοκαταστολή.Κορονοϊός - Κικίλιας: Επεκτείνουμε τα μέτρα γιατί έως τώρα δεν τηρούνται - ΒΙΝΤΕΟ«Είχα πει ότι θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας. Σήμερα επεκτείνουμε τα μέτρα για να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά του κορονοϊού», δήλωσε την καθιερωμένη, πλέον, συνέντευξη Τύπου για την εξέλιξη του ιού στη χώρα μας ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. «Πρώτον γιατί παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα και δεύτερον γιατί τα μέτρα περιορισμού δεν τηρούνται», επισήμανε ο κ. Κικίλιας και έσπευσε να στείλει μήνυμα σε κάθε πολίτη: «Θα πω ξανά ότι δίνουμε μία μάχη που θα κριθεί από το ποιοι θα δείξουμε ατομική ευθύνη και συλλογική συνείδηση».