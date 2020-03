toeidesauto

Την ώρα που όλος ο κόσμος έχει την προσοχή του στραμμένη στην πανδημία του κορωνοϊού, η NASA παραδέχεται ότι δύο μετεωρίτες θα περάσουν σε ελάχιστη απόσταση από την Γη.Ο ένας σήμερα και ο άλλος, ίσως και ο πιο επικίνδυνος στις 22 Μαρτίου.Πρόκειται για τα αντικείμενα 2020 EF και 2020 DP4.Το πρώτο έχει μέγεθος περί τα 30 μέτρα και κινείται με ταχύτητα 16.000 χλμ. την ώρα.Η τροχιά του θα διασταυρωθεί σήμερα με αυτή της Γης. Η NASA δεν αποκλείει το γεγονός ότι το μετέωρο αυτό θα μπει στην ατμόσφαιρα, προσθέτει όμως ότι εξαιτίας του μεγέθους του δεν θα φτάσει στο έδαφος, αλλά θα προκαλέσει μια μεγάλη έκρηξη στην ατμόσφαιρα η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για το μέρος που θα εκραγεί, όπως έγινε με το μετέωρο που έπεσε στο Chelyabinsk της Ρωσίας.Ο 2020 EF θα περάσει σε απόσταση από το κέντρο της Γης 6 εκατ. και κάτι χιλιόμετρα, (0,04241 αστρονομικές μονάδες) παρ΄όλα αυτά υπάρχει και μια σχετική αβεβαιότητα για το που και πως θα καταλήξει.Ο δεύτερος κομήτης ο 2020 DP4 είναι όμως πιο επικίνδυνος. Ο συγκεκριμένος έχει μέγεθος περίπου 54 μέτρων κινείται με ταχύτητα 33,7 χιλιάδων χλμ. την ώρα και θα περάσει σε απόσταση μόλις 1,3 εκατ. χλμ. από το κέντρο της Γης ή 0.00901 α.μ.Asteroid Alert! NASA Confirms Two Asteroids Will Be Intersecting Earth’s Orbit Coming Weekhttps://t.co/pP7IQQ62M2For full story, click here ⬇️#news #breakingnews— The Digital Wise (@TheDigitalWise) March 15, 2020