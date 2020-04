dunamitis

Η κοινότητα Χαλκειους σε ανακοίνωση της τονίζει:«Βραδιά Ανάστασης για την υπόλοιπη Χίο, βραδιά σταύρωσης για το Χαλκειός. Επεισόδια…..Νύχτα τρόμου στο Χαλκειός…..Αυτοκίνητα καμένα, ανυπολόγιστες ζημιές, μετανάστες στα χωράφια σε πόλεμο με την αστυνομία και η Πυροσβεστική να προσπαθεί να σβήσει φωτιές.Όλο το χωριό πρέπει να μείνει σπίτια του!!!!»Συμβαίνει τώρα Μ.Σάββατο (22:30) !!!- Χαμός τώρα στο hot spot της ΒΙΑΛ Χίου.- Εξεγέρθηκαν αλλοδαποί βάζοντας φωτιά στο κοντέινερ του Ασύλου και πετώντας πέτρες σε αστυνομικους.-Κάποιοι έχουν βγει εκτός του hot spot με σκοπό να κατέβουν προς την πόλη.Τους αναζητεί η Αστυνομία για να τους συλλάβει και προχωράνε επισης σε ρίψεις χημικων και συλλήψεις εντός του hot spot για να κατευνάσουν τα πνεύματα.- Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν όταν σήμερα το μεσημέρι πέθανε μια 47χρονη αλλοδαπή στο hot spot και νόμιζαν ότι είχε κορονοϊό ενώ τα δείγματα που πάρθηκαν προ ημερών από το νοσοκομείο Χίου,είχαν βγει αρνητικά,τότε ξεκίνησαν οι πρώτες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις όπου οι αλλοδαποί τους πετούσαν πέτρεςΣημειώνεται ότι επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι μεταξύ αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν στον καταυλισμό και αρχών. Αφορμή αποτέλεσε ο θάνατος 47χρονης από το Ιράκ η οποία διέμενε στον καταυλισμό.Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η 47χρονη είχε μεταφερθεί την περασμένη Πέμπτη ξανά στο νοσοκομείο με εμπύρετο νόσημα και της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματός της.Μάλιστα της έγινε εξέταση ανίχνευσης του κορωνοϊού ως ύποπτο κρούσμα της νόσου covid 19, το αποτέλεσμα της οποίας όμως ήταν αρνητικό.Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: