Ένα εκπληκτικό βίντεο της Ελλάδας με το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου μας θυμίζει πως οι ομορφιές της χώρας μας είναι εκεί και μας «περιμένουν» να τις απολαύσουμε ξανά.Οι περισσότερες χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, βρίσκονται εν μέσω καραντίνας στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την μείωση της διασποράς του κορονοϊού.Οι εικόνες και στην χώρα μας αυτό το διάστημα δεν θυμίζουν σε τίποτα την Ελλάδα που όλοι γνωρίζουμε, αφού οι δρόμοι είναι άδειοι, τα μαγαζιά κλειστά και η κυκλοφορία των πολιτών γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων.Όμως αργά ή γρήγορα και η Ελλάδα θα επιστρέψει σε μια κανονικότητα, διαφορετική ίσως σε σχέση με όσα ξέραμε μέχρι πριν την επιδημία της covid-19, αλλά θα είναι μια επιστροφή.Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα μπορούμε να απολαύσουμε ξανά τις ομορφιές της χώρας στην οποία ζούμε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο καιρός φτιάχνει, οι μέρες είναι ηλιόλουστες και το καλοκαίρι έρχεται.Οι ομορφιές της Ελλάδας, «υπενθυμίζονται» σε ένα εκπληκτικό βίντεο με μουσική υπόκρουση το τραγούδι του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου «Θες».Ωραίες εικόνες της χώρας μας, όπως την ξέρουμε, φωτίζουν τις «άχρωμες» και δύσκολες μέρες που διανύουμε και δίνουν ελπίδα σε όλους πως θα απολαύσουμε ξανά τον ήλιο, την θάλασσα ή το βουνό παρέα με αγαπημένα πρόσωπα.Greece, as most countries, is under #lockdown but the time will soon come when our country will come back stronger and more colorful. The time will soon come when we will get to enjoy her beauties once more, together and united.“Proud to be GreeK”00:00 – Santorini Airport00:06 – Acropolis of Athens00:12 – Ferry boat at the Aegean Sea00:27 – Santorini00:30 – Milos00:31 – Lefkada00:33 – Andros (Chora)00:35 – Kefalonia00:44 – Mykonos00:50 – Elafonisos00:52 – Lefkada01:05 – Peloponnese01:06 – Milos01:12 – Shipwreck at Gytheio01:14 – Pilio01:15 – Lefkada01:17 – Kalavryta01:20 – Kalymnos01:23 – Temple of Poseidon, Sounion01:25 – Aegina01:26 – Peloponnese01:32 – Sparta01:38 – Pilio01:42 – Hydra01:44 – Monemvasia01:47 – Peloponnese01:51 – Lighthouse at Gytheio01:52 – Lighthouse at Achla, Andros (Φάρος της Γριάς)01:53 – Lighthouse at Mykonos01:55 – Lighthouse at Kea02:00 – Sunrise on-board a ferry boat at the Aegean Sea02:10 – SpartaΗ Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες, βρίσκεται εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του κορωνοϊού. Σύντομα όμως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή και γεμάτη χρώμα. Σύντομα θα έρθει η ώρα που θα μπορούμε να απολαύσουμε και πάλι τις ομορφιές της, μαζί και ενωμένοι.Footage Licensing or Business Inquiries:anthony@bvaerial.com(το βίντεο είναι του Anthony Venitis)www.gazzetta.gr