Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 δύσκολα θα ξεκινήσει στα κοντά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παρόλα αυτά, η Codemasters έχει κάνει ήδη τη δουλειά της και ανακοινώνει επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του F1 2020. Αυτή θα είναι η 10η Ιουλίου 2020 και θα το δούμε σε Xbox One, PS4, Windows PC και Google Stadia.



Στο F1 2020 θα δούμε το My Team mode για να δημιουργήσεις από την αρχή μια 11η ομάδα δίπλα στις πραγματικές και μάλιστα με πλήρη έλεγχο από τις αναβαθμίσεις του οχήματος έως τις δημόσιες σχέσεις. Πολύ ευχάριστο νέο και η δυνατότητα να παίζεις διπλό τοπικά με split-screen, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συμπεριλαμβάνεται η πίστα στο Ανόι του Βιετνάμ, την οποία μάλλον θα τρέξουν οι gamers πριν τους πιλότους Τέλος, θα κυκλοφορήσει και μια ειδική Michael Schumacher Deluxe Edition για τον εορτασμό των 70ετών της Formula 1 που θα περιλαμβάνει 4 οχήματα από τα χρόνια του σπουδαίου πιλότου στις Benetton, Jordan και φυσικά στη Ferrari, καθώς και διάφορα in-game αντικείμενα.



