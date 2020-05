dunamitis

Οι επαγγελματίες δύτες, Βασίλης Μαντικός και Κώστας Μπαλάφας, αποφάσισαν να μιλήσουν για το βαρύ φορτίο που κουβαλούν μέσα στη ψυχή τους για 18 περίπου μήνες.Ήταν οι άνθρωποι που εντόπισαν και ανέσυραν από τη θαλάσσια περιοχή των Πεύκων της Ρόδου, το άψυχο σώμα της Ελένης Τοπαλούδη. Η εικόνα αυτή όμως, όπως οι ίδιοι αποκάλυψαν μιλώντας στην εφημερίδα «Ροδιακή» τους σημάδεψε για πάντα.Παρακολουθώντας την εξέλιξη της δίκης όλες αυτές τις μέρες, οι άνθρωποι αυτοί, αδυνατούν να κατανοήσουν, πως είναι δυνατό οι δύο κατηγορούμενοι, να ρίχνουν ο ένας στον άλλο τις ευθύνες."Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε όλο αυτό. Νιώθουμε οργή και αγανάκτηση. Είμαστε γονείς κι εμείς. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, κι αυτό που αντικρίσαμε μας άφησε σημάδια. Ήταν πολύ σκληρό. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Μια κοπέλα σχεδόν 1.90 την είχαν κατακρεουργήσει" τονίζουν."Από σύμπτωση είχαμε φθάσει νωρίς και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που τυχαία μπορέσαμε να τη βρούμε. Αν ο καιρός την έβγαζε έξω από την αγκάλη του κόλπου, δεν θα την βρίσκαμε ποτέ. Αυτό που είδαμε όταν φθάσαμε κοντά της ήταν φριχτό. Αμέσως καταλάβαμε ότι πρόκειται για έγκλημα. Την βγάλαμε από τη θάλασσα με λύση ανάγκης, δένοντάς της, γιατί φοβηθήκαμε ότι θα την χάναμε. Όταν ο Κώστας την γύρισε ανάποδα και την είδαμε, μας κόπηκε η αναπνοή και στους δύο" πρόσθεσαν."Όποια ποινή και να τους δώσουν, η κοπέλα δεν γυρίζει πίσω. Το σπίτι αυτό έχει κλείσει. Για τους γονείς δεν υπάρχει γιατρειά. Είναι φριχτό το έγκλημα. Όλα τα πριν και τα μετά εξοργίζουν. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν βρίσκονται λόγια. Όταν την εντοπίσαμε, ήταν ακόμα ζωντανή" περιγράφουν οι δύο άνδρες."Αυτό που αντικρίσαμε ήταν εξαιρετικά φριχτό. Όμως μας άφησε σημάδια όλο αυτό για ημέρες, θέλω να σας πω ότι έβγαινα στο μπαλκόνι κάθε μέρα, περιμένοντας με αγωνία το παιδί μου να επιστρέψει από το φροντιστήριο. Για να επανέλθω, έκανα καιρό. Ήταν πολύ σκληρό. Σκεφτείτε μόνο ότι ούτε στους γονείς του παιδιού αυτού επιτράπηκε να το δουν και να το αποχαιρετήσουν. Παραμένουμε διαθέσιμοι και όπου μπορούμε να συνδράμουμε στην έρευνα και διάσωση το κάνουμε" κατέληξαν.Σημειώνεται ότι η συνέντευξη παραχωρήθηκε πριν ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου.Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: