Ο νεαρός θα γεμίσει τις τσέπες του με μπύρες αγορασμένες απ’ το περίπτερο πριν μπει στην πλαζ, ενώ ο ιδιοκτήτης του μπαρ



(βλέποντας την αυλή του γεμάτη άδεια κουτιά που δεν..



πούλησε αυτός) θα πασάρει στην ζούλα την μπύρα ...που ζητά ο πελάτης λέγοντας του



«σε περίπτωση ελέγχου πες ότι την έφερες απ’ το σπίτι σου».



Μετά, ο πιο σκληροπυρηνικός λουόμενος θα πάρει τηλέφωνο το λιμενικό καταγγέλλοντας ότι «εδώ πουλάνε μπύρες και κάνουν πάρτι»



και όταν τα άρβυλα του αστυνομικού πατήσουν την άμμο της παραλίας, τότε η βουτιά στα κύματα θα μετατραπεί σε κοινωνικοπολιτική αντιπαράθεση. Και σε τηλεοπτικό σόου ασφαλώς



