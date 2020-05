2020-05-17 23:41:03

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και κουκουλοφόρων έχουν ξεσπάσει εδώ και μερικά λεπτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης



Ομάδα περίπου 30 ατόμων επίτεθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς που συνόδευαν την πορεία , στο ύψος της οδού Αγίου Παύλου...



Οι Αστυνομικοί έκαναν αμέσως χρήση κροτίδων λάμψης κκατεδίωξαν τους κουκουλοφόρους προς την οδό Ολυμπιάδος , ενώ κλειστή λόγω της έντασης είναι αυτή την ωρα η οδός Κασσάνδρου



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ