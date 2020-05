dunamitis

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στην κίνηση των Σταγιατών Πηλίου,οι οποίοι μέσω δημοψηφίσματος αποφάσισαν. να διαχειρίζονται μόνοι τους την υδροδότηση του χωριού τους, αλλά και στον τραγουδοποιό Αλκίνοο Ιωαννίδη, που στήριξε δημόσια τον αγώνα τους.Στις δηλώσεις του ο Αχιλλέας Μπέος ανέφερε ότι οι Σταγιάτες, που παλέυουν και εναντιώνονται στην ιδιωτικοποίηση του νερού τους, αλλά και στη χλωρίωση της πηγής τους, την Κρύα Βρύση, "δεν έχουν πληρώσει ποτέ για το νερό", ενώ ακόμα δήλωσε χαρακτηριστικά:"Έκαναν κατάληψη στο κοινοτικό κτίριο που ανήκει στους πολίτες και στο Δήμο, έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 15 με 20 φορες τους χλωριωτές. Λειτουργούν αυθαίρετα τελείως".Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Βόλου δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου απέναντι σε αυτούς που όπως λέει "λειτουργούν αυθαίρετα και δεν τους ελέγχει κανένας".Επίθεση εξαπέλυσε ακόμη και προς τον τραγουδοποιό Αλκίνοο Ιωαννίδη, ενώ δεν έχασε ευκαιρία να υποβιβάσει και το έργο του, αναφέροντας αυτολεξεί: «Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε. Και είναι μια αρνητική νότα στην όμορφη περιοχή μας».Ο Αχ. Μπέος συνέχισε απευθυνόμενος και στα μέλη των Ενεργών Πολιτών Βόλου που αντιστέκονται με κινητοποιήσεις στην καύση απορριμμάτων με το επιχείρημα ότι επιβαρύνεται το περιβάλλον και υπάρχει αυξημένος αριθμός ασθενών με καρκίνο, αποκαλώντας τους μπαχαλάκηδες.«Είναι κάτι τύποι περίεργοι -παναγία βοήθα- που δίνουν συνεντεύξεις και λένε να κάνουμε διαβούλευση με την επιστημονική τους ομάδα. Ποιες γνώσεις έχουν; Αυτοί είναι που δημιουργούν προβλήματα στην εξέλιξη του τόπου μας γιατί οι προηγμένες χώρες κάνουν χρόνια καύση απορριμμάτων. Ας έρθουν οι επιστήμονες τους. Εγώ αυτούς τους 40 χαβαλέδες, τους κοπρίτες, δεν τους νομιμοποιώ».