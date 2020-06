dunamitis

Λεηλασίες ξέσπασαν χθες τη νύχτα στη Νότια Καλιφόρνια, ένας οδηγός δεξαμενοφόρουκινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στην Μινεάπολις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον καθώς οι ΗΠΑαγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για έκτη συναπτή ημέρα και σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια έπειτα από τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Ντέρεκ Σόβιν, στην Μινεάπολις.Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε σχεδόν 40 πόλεις, αλλά οι περισσότεροι πολίτες την αγνόησαν, γεγονός που προκάλεσε ένταση και βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές. Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προεδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών διαδηλώσεων.Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Φιλαδέλφεια και στο Λος Άντζελες και έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη.Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσινγκτον αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς. Στην αμερικανική μάλιστα πρωτεύουσα οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές κοντά στον Λευκό Οίκο.Ο 46χρονος Φλόιντ έχασε τη ζωή του την περασμένη Δευτέρα και το βίντεο που τον δείχνει πεσμένο στον δρόμο να λέει "Δεν μπορώ να αναπνεύσω", καθώς ένας λευκός αστυνομικός τον πατάει στον λαιμό για περίπου εννέα λεπτά, προκάλεσε την οργή σε μια πολιτικά και φυλετικά διχασμένη χώρα εν μέσω της περιόδου της πολωτικής προεδρικής εκστρατείας.Επιπλέον η αμερικανική κοινωνία εξέρχεται τώρα από την αυστηρή καραντίνα λόγω κορονοϊού και εκατομμύρια πολίτες έχουν μείνει άνεργοι λόγω της πανδημίας. Οι μειονοτικές κοινότητες, μάλιστα, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία.Η υπόθεση Φλόιντ έχει προκαλέσει οργή για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς. Για πολλούς, η οργή αυτή αντανακλά χρόνια καταπίεσης και απόγνωσης για τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και τις διακρίσεις, όχι μόνο στην Μινεάπολις, όπου έχασε τη ζωή του ο Φλόιντ.ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣτη Σάντα Μόνικα λεηλατήθηκαν ακριβά καταστήματα στον δημοφιλή δρόμο της Third Street Promenade προτού η αστυνομία προχωρήσει σε συλλήψεις. Οι βανδαλισμοί ακολούθησαν μια ογκώδη ειρηνική διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα στην παραλιακή αυτή πόλη. Νοτιότερα, στο προάστιο Λονγκ Μπιτς του Λος Άντζελες μια ομάδα νεαρών ανδρών και γυναικών έσπασαν τα παράθυρα ενός εμπορικού κέντρου και λεηλάτησαν καταστήματα προτού διαλυθούν λίγο πριν από την έναρξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 6 μμ.Σποραδικά επεισόδια βίας ξέσπασαν και στη Βοστώνη έπειτα από ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς ακτιβιστές πέταξαν μπουκάλια σε αστυνομικούς και πυρπόλησαν ένα αστυνομικό όχημα. Οι αρχές της Φιλαδέλφεια ανακοίνωσαν την απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 6πμ ως τις 6μμ, έπειτα από μια ημέρα διαδηλώσεων και λεηλασιών.Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Μαϊάμι φωνάζοντας: "Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη" περνώντας μπροστά από ένα κέντρο κράτησης όπου οι κρατούμενοι φαίνονταν στα παράθυρα να κουνάνε μπλούζες.