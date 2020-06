dunamitis

Τα σύνορα της Ελλάδας φυλάσσονται «σκληρά και αποφασιστικά», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.«Υπάρχουν επιχειρησιακές ενέργειες τις οποίες κάνουμε, για τις οποίες ..εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι τις κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι παραπάνω σε αυτό», τόνισε ο κ. Αλκιβιάδης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.Σηκώσαμε 62 αεροσκάφη σε αποστολές σε μια μέραΑναφορικά με την άσκηση Ηνίοχος που δεν θα γίνει καθώς αδυνατούν να συμμετάσχουν χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον κορωνοϊό, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η ελληνική αεροπορία «καθημερινά κάνει δέκα Ηνίοχους» και πως πρόσφατα μόνο σε μία ημέρα ήταν στον αέρα 62 αεροσκάφη σε διάφορες αποστολές. «Άρα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Και ξέρουμε τι κάνουμε και εκπαιδευόμαστε γι’ αυτό και το κάνουμε καλά», σημείωσε. Ο κ. Στεφανής, εξήγησε ότι καθημερινά γίνονται προσπάθειες για εισροές τόσο από τα χερσαία όσο και από τα θαλάσσια σύνορα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προχθές οι ελληνικές δυνάμεις απέτρεψαν την είσοδο σε 217 άτομα στα χερσαία σύνορα, 55 στο βόρειο Αιγαίο και 134 στο νότιο Αιγαίο. Ειδικά για τον Έβρο, ο υφυπουργός τόνισε ότι προστίθενται συνεχώς νέες δυνάμεις για την ενίσχυση της φύλαξης και πως πέραν της κατασκευής του φράχτη, στο σύνολο των 208 χλμ του ποταμού Έβρου υπάρχουν εμπόδια σε 42 χλμ σε σημεία που υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να περάσουν μετανάστες.Για το Tweet του γαμπρού Ερντογάν με βίντεο που φέρεται να είναι από πτήση drone στον Έβρο, ο κ. Στεφανής το διέψευσε λέγοντας: «Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πτήση. Μπορεί κάπου να πέταξε να έδωσε ένα όνομα. Στον Έβρο όμως δεν έχει παρατηρηθεί αυτή η πτήση.Μας ενοχλεί το σόου στην Αγιά ΣοφιάΟ κ. Στεφανής τόνισε ότι δεν συμφέρει πρωτίστως την Τουρκία να προκαλέσει θερμό επεισόδιο, καθώς έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της, στη Λιβύη, τη Συρία αλλά και στον τομέα τηςενέργειας και συνεπώς, δεν επιθυμεί ένα μέτωπο με την ΕΕ. «Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα υπάρχουν αντιπρόσωποι 27 ευρωπαϊκών χωρών», επεσήμανε. Για το σόου που ετοιμάζειο Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά, ο κ. Στεφανής είπε ότι «βεβαίως και μας ενοχλεί, αγγίζει το θρησκευτικό μας συναίσθημα, την πίστη μας», ωστόσο ο κύριος στόχος του δεν είναι η Ελλάδα αλλά η ίδια η Κωνσταντινούπολη όπου έχει γνωρίσει την ήττα δυο φορές ο Τούρκος Πρόεδρος και επιθυμεί να αγγίξει το θυμικό των πολιτών.Δείτε το βίντεο:Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: