Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στις ΗΠΑ καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δεκάδες πόλειςκαι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ..στρατιωτικής επέμβασης «για την αποκατάσταση της τάξης»δεν πτόησε τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις, ίση μεταχείριση και τερματισμό της αστυνομικής βίας, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από τον λευκό -πρώην πλέον- αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν.«Η εισαγγελία της Μινεσότα αυξάνει τις κατηγορίες κατά του Ντέρεκ Σόβιν σε β΄βαθμού σχετικά με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και απαγγέλλει κατηγορίες στους άλλους τρεις αστυνομικούς. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την απονομή δικαιοσύνης» αναφέρει η κυβερνήτης σε ανάρτησή της στο Twitter.Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους υπόλοιπους τρεις αστυνομικούς που συμμετείχαν στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Μετά από τις αναταραχές οι δικαστικές αρχές της Μινεσότα ανακοίνωσαν ότι και οι άλλοι τρεις αστυνομικοί κατηγορούνται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.Περισσότεροι από 18.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς συνδράμουν τις αστυνομικές δυνάμεις σε πάνω από 29 πολιτείες των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο στρατιώτες θα βρεθούν στη νότια Καλιφόρνια για να αποτρέψουν λεηλασίες, και εμπρησμούς.Συνολικά ο αριθμός των κινητοποιημένων μελών της εθνοφρουράς είναι σχεδόν ίδιος με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.Ο Τραμπ φαίνεται να υποχωρεί Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις που πυροδότησε ο θάνατος άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.«Εξαρτάται, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax εάν σκοπεύει πράγματι να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, που σημαδεύτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από βίαια επεισόδια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.Ο Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να στείλει στρατό σε πόλεις και πολιτείες για να «λυθεί το πρόβλημα» εάν οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες δεν ανακτούσαν τον έλεγχο της κατάστασης, όπως απαίτησε.