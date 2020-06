freegr

Tο σχέδιο της για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε ένα πακέτο κινήτρων με στόχο ένα στα τρία οχήματα το 2030 να είναι ηλεκτρικό."Μακάρι η επιθυμία των πολιτών να μας οδηγήσει σε πιο φιλόδοξους στόχους" είπε χαρακτηριστικά.Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σημαντικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων και επαναφορτιζόμενων δικύκλων καθώς και φοροαπαλλαγές για εταιρείες που χρησιμοποιούν οχήματα αυτής της τεχνολογίας.Δίπλα του,είχε το πρώτο παγκοσμίως σύγχρονο, ηλεκτρικό Ι.Χ., το Enfield 8000, το οποίο, μάλιστα, είχε κατασκευαστεί στην Ελλάδα.Τι "σκότωσε" το Enfield 8.000Το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής του κόσμου κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύρο, πριν σαράντα χρόνια. Η ιστορία του αποτυπώνει το νεοελληνικό παράδοξο. Καινοτομία και αναπτυξιακά κωλύματα, σαν να "φοβόμαστε" την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ενώ έχουμε ιδέες. Αποτυπώνει όμως και το σκοτεινό πολιτικό πεδίο της χώρας, την δεκαετία του '70.Το Enfield 8000 αποτελεί πλέον έναν θρύλο, ένα ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία αυτοκινήτου, με πολλούς κατά καιρούς, να προσπαθούν να το ανακατασκευάσουν και να το μεταποιήσουν.Η Enfield Automotive, που είχε έδρα το Isle of Wight της Μ. Βρετανίας, κατάφερε να κατακτήσει ένα σημαντικό συμβόλαιο για την παραγωγή 100 περίπου αυτοκινήτων, απέναντι στις προτάσεις των Ford και Leyland. Λίγο πριν ξεκινήσει η παραγωγή, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο εφοπλιστής Γιάννης Γουλανδρής, αποφάσισε να μεταφέρει το εργοστάσιο στη Σύρο.Ιστορικά, θεωρείται το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, που μπήκε σε παραγωγή. Η όλη ιδέα είχε να κάνει με το πώς θα μπορέσει να γίνει φιλικό προς το κοινό, ωστόσο, δυστυχώς, "κόλλησε" στη γραφειοκρατία την περίοδο της Χούντας και με την μεταπολίτευση, η ιδέα είχε εγκαταλειφθεί.To 2016, o διευθυντής σύνταξης του περιοδικού "4 Τροχοί", Μιχάλης Σταυρόπουλος, είχε μιλήσει στο News 24/7 με αφορμή την ταινία "Ανάμεσα σε δυο νησιά" που σκηνοθέτησε και αφορούσε στην ιστορία του πρωτοποριακού αυτοκινήτου.Όπως ανέφερε ο Σταυρόπουλος, το αυτοκίνητο διέθετε ηλεκτρικό κινητήρα 8,2 ίππων, τελική ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα και αυτονομία 80 χιλιομέτρων. Αυτό που το έκανε ξεχωριστό ήταν το πολύ μικρό του μέγεθος, μιας και το μήκος του ήταν μόλις 2,7 μέτρα. Συνολικά κατασκευάστηκαν 123 αυτοκίνητα που σήμερα θεωρούνται, κάτι παραπάνω από συλλεκτικά."Στην Ελλάδα δεν πήρε ποτέ άδεια γιατί υπήρξαν διάφορες πολιτικές πιέσεις και δεν ήξεραν πώς να φορολογήσουν τον ηλεκτρικό κινητήρα. Η χρονική συγκυρία δεν ευνόησε το Enfield. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακόμα και τώρα είναι ένα ακριβό προϊόν και το κοινό που ενδιαφέρεται είναι περιορισμένο. Από την άλλη, η μείωση του κόστους παραγωγής είναι πολύ δύσκολη, μιλάμε κοινώς για έναν φαύλο κύκλο. Το κόστος δεν έχει να κάνει με τα μηχανικά μέρη, αλλά με τις μπαταρίες και το σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας".Χαρακτηριστικά του Ε8000Το πλαίσιό του ήταν αλουμινένιο, ενώ τα στάνταρ εσωτερικής σχεδίασης ήταν παρόμοια με τη Rolls Royce (είχε για παράδειγμα, δερμάτινα καθίσματα). Σχεδιαστές του ήταν οι John Samuel, John Acroyd και ο Κων/νος Αδρακτάς, πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής της Enfield.Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά του, όπως τα περιγράφει ο Κων/νος Γκαράκης, Ενεργειακός Μηχανικός ΜSc in Εnergy – Heriot Watt University, ήταν:-Διθέσιο με αλουμινένιο σκελετό και συμβατικές πόρτες.-Μεγάλες καμπύλες επιφάνειες και θερμαινόμενο παμπριζ. Δεν διέθετε θέρμανση. Όπισθεν με κουμπί.-Χρήση ηλεκτροκινητήρα 48V DC με ισχύ 8,16HP (6kW) / 4400 rpm. Πίσω κίνηση χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. Έφερε φορτιστή το όχημα που συνδεόταν στο ηλεκτρικό δίκτυο.-Μπαταρίες οξέος μολύβδου 110Αh/48V. 8 συνολικά (55Ah/12V) 4 εμπρός και 4 πίσω + 1 ακόμη για τα φώτα, αναπτήρα. Φόρτιση σε περίπτωση free-wheeling.-6 h φόρτιση και αυτονομία 110-130km ανάλογα το έδαφος.-Βάρος 965kg εκ των οποίων 308kg οι μπαταρίες !-Μήκος 2,7m και μικρό κύκλο περιστροφής. Ευέλικτο όχημα με ικανοποιητική επιτάχυνση. Μέγιστη ταχ. 70-80 km/h.-Επιτυχία σε όλα τα tests του Η.Β. – Αθόρυβο.-Δερμάτινο σαλόνι – Διαθέσιμο σε πορτοκαλί, κόκκινο, λευκό και κίτρινο-Το κόστος του ήταν 2.808 λίρες Αγγλίας (1975), ενώ ήταν εγκεκριμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο για την κυκλοφορία του.-Κυκλοφόρησαν δύο εκδόσεις τους: i) Bicini και ii) Μiner (Σουηδία).Το Ε8000 ήταν ένα διθέσιο όχημα, ουσιαστικά ίδιο με το αγγλικό, με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και το ίδιο ακριβώς σχήμα. Η μόνη τους διαφορά ήταν ότι αυτό που κατασκευάστηκε στη Σύρο ήταν από αλουμίνιο και οι πόρτες του δεν ήταν συρόμενες αλλά άνοιγαν με το συμβατικό τρόπο. Όλα τα Ε8000 προωθήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έλαβε ποτέ έγκριση για τη κυκλοφορία του στην Ελλάδα λόγω αδυναμίας φορολόγησης του (η επίσημη αιτία).