Στην Εισαγγελία θα οδηγηθεί την Τετάρτη η Θεσσαλονικιά αυτοαποκαλούμενη παρουσιάστρια, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα..



Συνελήφθη..



σήμερα το απόγευμα, τηλεπαρουσίαστρια της Θεσσαλονίκης η οποία εριξε ποτηρι με νερο στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές, προκαλώντας διάφορα μικροεπεισόδια κατά τη διάρκεια της καραντίνας.



Αυτή τη φορά η γυναίκα φαίνεται πως «την φυλούσε» στον Νίκο Χαρδαλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες η τηλεπαρουσιάστρια πλησίασε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας την ώρα που γευμάτιζε με τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρο Καράογλου, σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης



Η γυναίκα ζήτησε να βγει φωτογραφία με τον κ. Χαρδαλιά, εκείνος δέχτηκε και την ώρα που θα έβγαιναν φωτογραφία ξαφνικά άρπαξε από το τραπέζι ένα ποτήρι με νερό, το έριξε στο πρόσωπο του κ Χαρδαλιά και άρχισε να φωνάζει. Αμέσως επενέβησαν οι αρχές.



Η παρουσιάστρια τελικά συνελήφθη και της αποδόθηκαν οι κατηγορίες της εξύβρισης και της απειλής.



