2020-06-24 12:37:26

Το Σάββατο (27/6) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Νίκου Αλέφαντου, που έφυγε από τη ζωή



χθες από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 81 ετών. Η νεκρώσιμη ..



ακολουθία του “θρυλικού” Έλληνα προπονητή θα γίνει στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνας.



Η οικογένειά του μάλιστα ανακοίνωσε πως η σορός του θα τεθεί από τις 11:00 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα, ώστε πλην των συγγενών, να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι φίλοι και οι θαυμαστές του που το επιθυμούν να πουν το τελευταίο αντίο.



ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ