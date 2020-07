freegr

Για δεκαετίες, οι αστρονόμοι προβληματίζονταν από το κενό που υπάρχει μεταξύ ενός αστέρα νετρονίων και μίας μαύρης τρύπας. Τώρα, το University of Portsmouth έκανε μία ανακάλυψη που θα αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες τα δύο αυτά φαινόμενα. Το αντικείμενο το οποίο αποκάλεσαν “μαύρο αστέρα νετρονίων”, έχει μεγαλύτερη μάζα από αστέρες νετρονίων αλλά μικρότερη από μαύρη τρύπα.Τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησαν μία μαύρη τρύπα με μάζα 23 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου να καταβροχθίζει ένα αντικείμενο με μάζα 2.6 φορές μεγαλύτερη αυτή του Ήλιου. Οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι αν το αντικείμενο αυτό ήταν ο βαρύτερος αστέρας νετρονίων που έχουν εντοπίσει ή μία πολύ μικρή μαύρη τρύπα.GW190814 Artistic Interpretation from Alex Andrix on Vimeo.Οι αστέρες νετρονίων δημιουργούνται από τη βαρυτική κατάρρευση ενός αστέρα μεγάλης μάζας μετά από έκρηξη υπερκαινοφανούς. Μπορούν να έχουν μάζα έως και 2.5 φορές τη μάζα του Ήλιου, οπότε το αντικείμενο αυτό ξεπερνούσε αυτό το όριο. Από την άλλη, η μικρότερη μαύρη τρύπα που έχει καταγραφεί έχει πέντε φορές τη μάζα του Ήλιου. Το κενό αυτό μεταξύ των δύο, αποκαλείται κενό μάζας (mass gap), χωρίς να έχει ανακαλυφθεί κάποιο αντικείμενο σε αυτό το κενό…μέχρι σήμερα.Το αντικείμενο μετά τη σύγκρουσή του με τη μαύρη τρύπα φυσικά δεν υπάρχει πλέον.Είναι πρόκληση για εμάς να διαπιστώσουμε τί είναι. Είναι η ελαφρύτερη μαύρη τρύπα στην ιστορία ή είναι ο βαρύτερος αστέρας νετρονίων στην ιστορία;Αν είναι το πρώτο, δεν υπάρχει ακόμα κοινώς αποδεκτή θεωρία για το πώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τέτοιο αντικείμενο. Αν είναι το δεύτερο, οι θεωρίες για το σχηματισμό των αστέρων νετρονίων πρέπει να αναθεωρηθούν.Freegr network blog- News about pc, technology.