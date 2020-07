tinanantsou.blogspot.gr

Νομίζω οτι αυτό είναι το αγαπημένο μου πείραμα από τη σειρά του Mathesis " Επιστήμη για όλους . Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά" του Mathesis at Crete University Press. Και δεν ήταν στον αρχικό μας σχεδιασμό το συγκεκριμένο πείραμα, προέκυψε στην πορεία.https://mathesis.cup.gr/Τα (εξοντωτικά) γυρίσματα στην Κρήτη είχαν πάει καλά οπότε είχαμε χρόνο να κάνουμε και μερικά έξτρα πειράματα εκτός προγραμματισμού, περισσότερο για την δική μας απόλαυση μιας και δεν σας κρύβω ότι τα γυρίσματα ήταν απολαυστικά και για εμάς και ήταν και μια ευκαιρία πειραματισμού και δοκιμών για όλη την ομάδα. Γιατί άλλο o πειραματισμός στην σχολική τάξη και άλλο στο στούντιο και με κάμερες.Να πω ότι τα γυρίσματα στο στούντιο της Κρήτης (ΙΤΕ) κράτησαν 3 εβδομάδες, μία βδομάδα πέρσι το Πάσχα και δύο εβδομάδες το καλοκαίρι και διαρκούσαν όλη μέρα (από το πρωί μεχρι πολλές φορές αργά το βράδυ, non stop). Ο σχεδιασμός του μαθήματος είχε γίνει ένα χρόνο πριν, βήμα-βήμα είχε σχεδιαστεί η δομή του μαθήματος, όλα τα πειράματα αναλυτικά, τα κείμενα, τα υλικά κλπ. Επίσης είχε κανονιστεί και η συμμετοχή του Perimeter Institute με την καταπληκτική Olga Michalopoulos. Μετά ακολούθησε ο έλεγχος του μαθήματος, οι ερωτήσεις, τα τεστ και φυσικά ο έλεγχος όλου του υλικού από εξαιρετους συνάδελφους εκπαιδευτικούς και φυσικούς για να διορθωθούν τα λάθη.Είμαι πολύ ευτυχής που το μάθημα αγκαλιάστηκε από χιλιάδες φυσικούς και εκπαιδευτικούς ( πάνω από 7000 εγγραφές). Άξιζε η προσπάθειά μας και ο κόπος και ίσως μπήκε ένα μικρό λιθαράκι στο γίνουν πειράματα φυσικής στις σχολικές τάξεις από περισσότερους εκπαιδευτικούς.Ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο, που έγινε με μεγάλη χαρά, μεράκι και πολύ κόπο, μπορώ σήμερα να πω ότι είμαι ευτυχής και ευχαριστώ θερμά τον μέντορά μου και αγαπημένο δάσκαλο Στέφανο Τραχανά για την ευκαιρία που μου έδωσε και την μεγάλη τιμή να με εμπιστευτεί.Mathesis at Crete University Press Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Perimeter Institute