dunamitis

Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίσσεται από χτες το βράδυ στη Βηρυτό όπου η περιοχή του λιμανιού έχει μετατραπεί σε κόλαση μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.000 να τραυματιστούν.Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ, περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη την Τρίτη. «Είναι απαράδεκτοτο ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», είπε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.Γάλλοι εντατικολόγοι στη ΒηρυτόΗ κυβέρνηση της Γαλλίας θα στείλει στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και «πολλούς τόνους υγειονομικού υλικού» στη Βηρυτό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μέσω Twitter.«Εντατικολόγοι θα μεταβούν επίσης στη Βηρυτό το ταχύτερο δυνατόν για να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Η Γαλλία ήδη άρχισε» να στέλνει γιατρούς, πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.Η πρεσβεία της ΓερμανίαςΑπό τις εκρήξεις τραυματίστηκαν μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το κτίριο της πρεσβείας της Γερμανίας δεν βρίσκεται μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού και υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αποτίμησή τους.Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, μέσω της εκπροσώπου της Ουλρίκε Ντέμερ, δήλωσε «σοκαρισμένη» μετά την καταστροφή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε «αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα» και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».Ακόμη, η καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή της θα προσφέρει «υποστήριξη στον Λίβανο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνιστά» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας.Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα.Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των θυμάτων των ισχυρών εκρήξεων ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση», είπε ο Χασάν στο Ρόιτερς. «Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών».Ο πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Αούν ότι η Γαλλία θα προσφέρει υποστήριξη στη χώρα του και θα στείλει «μέλη σωστικών συνεργείων και μέσα» στη Βηρυτό.Κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους, εξέφρασε «την υποστήριξη του ιδίου και της Γαλλίας στον λιβανέζικο λαό», ανέφερε το Ελιζέ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες βράδυ. Είναι καθ’ οδόν σωστικά συνεργεία και μέσα προς τον Λίβανο, πρόσθεσε η προεδρία της Γαλλίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.Νωρίτερα χτες, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «αδελφική αλληλεγγύη» της χώρας του στους Λιβανέζους μετά την καταστροφή, διαβεβαιώνοντας πως «η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου. Πάντα», σε μήνυμά του, συνταγμένο στα γαλλικά και στα αραβικά, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.Τραυματίστηκαν Βρετανοί διπλωμάτεςΤο Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε τη βούλησή του να βοηθήσει τον Λίβανο μετά τις πολύ ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν σχεδόν 4.000, συμπεριλαμβανομένων μελών του βρετανικού διπλωματικού προσωπικού, που πάντως δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει η ζωή τους.«Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε συγκλονίζουν», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι οι «όλες σκέψεις του και οι προσευχές του» αφορούν τα θύματα της καταστροφής.«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να προσφέρει την υποστήριξή του με όλους τους πιθανούς τρόπους», και «στους βρετανούς υπηκόους που είναι μεταξύ των πληγέντων», πρόσθεσε.Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Ντόμινικ Ράαμπ, εξέφρασε από την πλευρά του την «αλληλεγγύη» του ΗΒ στον λαό του Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να προσφέρει τη βοήθεια και την υποστήριξή της» στη Βηρυτό και «στους Βρετανούς υπηκόους» στη χώρα αυτή. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών του ανέφερε πως «μικρός αριθμός» των υπαλλήλων της πρεσβείας της Βρετανίας τραυματίστηκε και δέχθηκε ιατρικές περιποιήσεις, πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου μέλους της βρετανικής διπλωματικής αποστολής.«Πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα και την παρακολουθούμε από κοντά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις και συμπλήρωσε πως «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε προξενική συνδρομή σε Βρετανούς υπηκόους που επλήγησαν» με οποιονδήποτε τρόπο.Τα νοσοκομεία της Βηρυτού είχαν γεμίσει χτες βράδυ από το πλήθος των τραυματιών που διακομίστηκαν σε αυτά μετά τις εκρήξεις, οι οποίες συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου χθες περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα).Τραμπ: Φρικτή επίθεσηΟ πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί για τον κορωνοϊό.Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο περί έκρηξης «βόμβας κάποιου είδους», επικαλούμενος εκτιμήσεις «αξιωματούχων».«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: