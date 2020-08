2020-08-07 15:28:43

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στον Πόρο μετά τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στο νησί.



Μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής



Προστασίας και..



Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα στον Πόρο. Τη στιγμή που όλο το νησί είναι ανήσυχο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι καταγγελίες του δημάρχου ότι οι αστυνομικές αρχές δεν πραγματοποιούσαν ελέγχους.



"Είχαν αποφασίσει να μην κάνουν ελέγχους και μάλιστα να μην ανταποκρίνονται ούτε και στις δικές μας εκκλήσεις για ελέγχους" ανέφερε



χαρακτηριστικά μιλώντας στο Open και τον δημοσιογράφο Μαρίνο Αλειφέρη, ο κ. Γιάννης Δημητριάδης τονίζοντας πως όταν ο ίδιος πίεσε την κατάσταση τότε οι έλεγχοι που έγιναν αντί να επικεντρώνονται στα μέτρα του κορονοϊού, επικεντρώθηκαν στους καταλόγους των καταστημάτων.



Επίσης, όπως κατήγγειλε δημόσια ο δήμαρχος του νησιού, η αστυνομία ακόμη και σε κάποιους ελέγχους που πραγματοποίησε δεν προχώρησε σε κυρώσεις. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Δήμος σε ελέγχους που είχε κάνει είχε διαπιστώσει παραβάσεις και μάλιστα είχε "σφραγίσει" και κατάστημα.



Δείτε το βίντεο



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ