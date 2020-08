2020-08-08 23:39:36

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη διεξαγωγή



πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα, την ώρα που οι διαδηλωτές έχουν ..



κατακλύσει τους δρόμους της πρωτεύουσας.



Mε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Λιβάνου επισήμανε πως μονάχα «οι πρόωρες εκλογές μπορούν να επιτρέψουν να εξέλθουμε από τη διαρθρωτική κρίση», προσθέτοντας πως εκείνος δεν φέρει ευθύνη για τα βαθιά οικονομικά και πολιτικά δεινά της χώρας.



«Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουμε», σημείωσε ο Ντιάμπ. Οι ηγέτες τους «δεν έχουν πολύ χρόνο, είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου για ένα διάστημα 2 μηνών μέχρι να συμφωνήσουν», πρόσθεσε.



«Είμαι με τους Λιβανέζους που αγωνίζονται για την αλλαγή», υπογράμμισε. «Το μέγεθος της καταστροφής είναι μεγαλύτερο απ' όσο κανείς μπορεί να φανταστεί», είπε ο Ντιάμπ. «Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

