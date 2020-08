2020-08-15 10:48:07

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί του Σαββάτου στη Μεταμόρφωση, σε εργοστασιακό



χώρο της οδού Σώρου, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, στο.. ύψος του 13ου χιλιομέτρου.



Κλειστή είναι αυτή την ώρα η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της οδού Τατοΐου στη Μεταμόρφωση, μέχρι το ύψος της Λυκόβρυσης, ενώ σύμφωνα με την Τροχαία, δεν αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το μεσημέρι.



