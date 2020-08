2020-08-23 20:37:16

Δημήτρης Φράγκος-Ακόμα Προσπαθώ



Οι MOYΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (Στήν εποχή της καραντίνας) του συνθέτη-τραγουδοποιού Χρήστου Γιαννόπουλου ολοκληρώθηκαν και κυκλοφορούν σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Καθρέφτης ήχων αληθινών.



Πρόκειται για ένα διπλό αλμπουμ με ..



την συμμέτοχη 17 αγαπημένων τραγουδιστών και 18 στιχουργών,σε μουσικές συνθέσεις δικές του.Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ξεχωρίσουν είναι αυτό με τον τίτλο''Ακόμα Προσπαθώ'' με την υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Φράγκου.



Τον στίχο υπογράφει ο Μανώλης Ευσταθίου ένας στιχουργός που εχει δώσει απο χρόνια πολλές υποσχέσεις με το ταλέντο του στο ελληνικό τραγούδι.



