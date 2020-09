2020-09-04 19:54:52

Από εδώ και πέρα κάθε πράξη (μας) πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση του Τουρκικού προβλήματος , στην αποκαθήλωση της Τουρκίας που όχι μόνο δεν προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία και... σταθερότητα στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Θράκη, αλλά ατιμώρητο ως καθεστώς προετοιμάζει, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί νέα εγκλήματα.



Τώρα κρίνεται η συνέχεια και επιβίωσή μας !



Ο Θεοφάνης Μαλκίδης είναι διδάκτωρ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ασχολείται ερευνητικά με την Πολιτική, την Οικονομία και Κοινωνία στα Βαλκάνια και στον Εύξεινο Πόντο.



