2020-09-07 15:30:38
Φωτογραφία για Ζάκυνθος: Ξέφρενα πάρτι χωρίς μάσκες και αποστάσεις στον Λαγανά
ΔΩΣΤΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΩΡΑΣ  ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ... 

 ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΜΟΝΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ... ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΛΛΟΥ

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