Το νέο iPad Air ήταν ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που παρουσίασε σήμερα η Apple, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές από τον προκάτοχό του.Η πρώτη αφορά το σχεδιασμό του ο οποίος πλέον στηρίζεται σε αυτό του iPad Pro με χαρακτηριστικότερη την αλλαγή στο πλαίσιο, μια αλλαγή που φημολογείται ότι θα υιοθετήσει και το iPhone 12. Για πολλούς πιο σημαντική αλλαγή ίσως θεωρηθούν τα μικρότερα περιθώρια περιμετρικά της οθόνης, και με το TouchID να είναι πλέον ενσωματωμένο στο πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής, στο άνω μέρος. Η Liguid Retina οθόνη των 10.9 ιντσών τεχνολογίας LCD διαθέτει ανάλυση 2360 x 1640, με την Apple να τονίζει την κορυφαία ποιότητά της αλλά και την αντι-ανακλαστική επίστρωσή της.Τεράστια αλλαγή αναμένεται και στις επιδόσεις έναντι της προηγούμενης γενιάς, με την Apple να επιλέγει να παίξει στο ανώτερο επίπεδο ενσωματώνοντας το A14 SoC που στηρίζεται στην τεχνολογία των 5nm και διαθέτει εξαπύρηνο επεξεργαστή με 11.8 δισ. τρανζίστορ, και άγνωστη -για την ώρα- μνήμη. Η απόφαση αυτή της εταιρείας μεταφράζεται σε 40% καλύτερες επιδόσεις από την προηγούμενη γενιά αλλά και καλύτερες επιδόσεις γραφικών εξαιτίας της τετραπύρηνης GPU.Ακόμα μια σημαντική αλλαγή είναι η απόφαση της Apple να φέρει τη USB-C θύρα μετά από το iPad Pro και στο iPad Air, υποστηρίζοντας γρήγορη φόρτιση 20W. Εκτός από το σχεδιασμό και τη θύρα σύνδεσης, ένα ακόμη στοιχείο που το iPad Air δανείζεται από το μεγάλο αδερφάκι του είναι η κεντρική κάμερα των 12MP, βελτιώνοντας μάλιστα την σταθεροποίηση κατά την εγγραφή βίντεο. Η εμπρόσθια κάμερα είναι μια τυπική FaceTime HD των 7MP με υποστήριξη smart HDR και δυνατότητα εγγραφής βίντεο στη Full HD ανάλυση και στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο.Τέλος το νέο iPad Air υποστηρίζει το τελευταίο Apple Pencil με δυνατότητα μαγνητικής τοποθέτησης στο πίσω μέρους του tablet. Υποστηρίζεται ακόμα και και το Magic Keyboard, κάτι που μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για το iPad Pro.Το «βασικό» iPad δεν διαθέτει μεγάλες αλλαγές πέρα από τις αναμενόμενες όπως η παρουσία νέου chipset και συγκεκριμένα του A12 που είδαμε για πρώτη φορά στο περσινό iPad Air και iPad mini. Όπως είχε ανακοινώσει και τότε η Apple, το A12 SoC υποστηρίζει την Neural Engine που αναλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, απελευθερώνοντας πόρους, βελτιώνοντας παράλληλα την ταχύτητα της επεξεργασίας αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στον τομέα των γραφικών πάντως οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν δύο φορές καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά από την περασμένη γενιά.Υποστηρίζεται κανονικά και η πρώτη γενιά του Apple Pencil μαζί με όλα τα καλούδια που φέρνει το iPadOS 14 όπως η μετατροπή χειρόγραφου κειμένου σε τυπικό ψηφιακό κείμενο προκειμένου ο χρήστης να μπορει να το εισάγει σε ένα έγγραφο ή σε κάποιο email. Αλλαγή πάντως δεν υπάρχει στη θύρα φόρτισης που παραμένει στην τεχνολογία Lightning και όχι USB-C όπως συνέβη σήμερα με το νέο iPad Air. Εντύπωση προκαλεί η συμβατότητα του Apple Keyboard από το φθηνότερο tablet της Apple, με την εταιρεία πλέον να επεκτείνει την υποστήριξή του από όλα τα «μεγάλα» iPad.Η τιμή της 8ης γενιάς του iPad μένει σταθερή στα $329 και όπως μαθαίνουμε αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας μέχρι τα τέλη του μήνα. Διαθέσιμα θα είναι και τα δύο μοντέλα των 32 και 128GB στα γνωστά χρώματα (Space gray, Silver, Gold) ενώ δεν λείπει και η LTE έκδοση από τα $459.ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ APPLE WATCH SEΜε το Apple Watch SE και κόστος 279 δολάρια, η Apple επιθυμεί να φέρει περισσότερους κατόχους iPhone στο οικοσύστημά της, οι οποίοι ίσως θεωρούσαν ακριβή κάποια από τις υπάρχουσες προτάσεις της εταιρείας στο χώρο των έξυπνων ρολογιών. Διαθέσιμο σε μεγέθη 40 και 42mm, εμφάνιση από το Watch Series 4, το οικονομικότερο Apple Watch στηρίζεται στο S5 SoC το οποίο είναι «δύο φορές γρηγορότερο από το Series 3» του οποίου θεωρείται διάδοχος.Κατά τα άλλα διαθέτει την ίδια δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να έχει μαζί του το iPhone, ενώ μπορεί να εντοπίζει τυχόν πτώσεις του κατόχου του και να ενημερώνει άμεσα την επιλεγμένη επαφή. Και το Apple Watch SE υποστηρίζει τα εργαλεία γονικού ελέγχου "Family Setup" όπως και στο μεγαλύτερο μοντέλο ενώ είναι πάντα αδιάβροχο, ακόμα και στην θάλασσα. Συγκρίνοντας το οικονομικό smartwatch της Apple με τα «μεγάλα» μοντέλα της σειράς, θα δούμε ότι δεν διαθέτει "Always On" οθόνη, το U1 τσιπ, τη λειτουργία ηλεκτροκαρδιoγραφήματος και μέτρησης επιπέδων κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματα δίκτυα στην μπάντα των 5GHz,Δεν λείπουν φυσικά τα προγράμματα ασκήσεων αλλά και μια μεγάλη συλλογή Watch Face τα οποία αναμένεται να γίνονται περισσότερα το επόμενο διάστημα με τις αλλαγές που φέρνει το WatchOS 7. Επιπλέον υποστηρίζει και μια νέα υπηρεσία με την ονομασία Fitness Plus η οποία περιλαμβάνει εικονικά μαθήματα ασκήσεων, με μηνιαίο κόστος $9.99 ή ετήσιο $79.99.