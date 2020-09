Για το Βραβείο Φυσικής διαβάστε την ανάρτηση «Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση σκουληκιών το Νόμπελ τρελής Φυσικής 2020» .Το Βραβείο Ακουστικής (; !) απονέμεται στουςStephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson, και Tecumseh Fitch,γιατί κατάφεραν να βάλουν έναν θηλυκό κινεζικό αλιγάτορα μέσα σε έναν θάλαμο εμπλουτισμένο με αέριο ήλιο, με σκοπό την μελέτη των ήχων της φωνής του [που μερικές φορές μοιάζει με κλάμα παιδιού και συνοδεύεται από τα κροκοδείλια δάκρυα].Η εργασία τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology με τίτλο: «A Chinese Alligator in Heliox: Formant Frequencies in a Crocodilian» .Το Βραβείο Ψυχολογίας απονέμεται στουςMiranda Giacomin και Nicholas Rule, για την ανακάλυψη μιας μεθόδου εντοπισμού των νάρκισσων εξετάζοντας … τα φρύδια τους!Η εργασία τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Personality με τίτλο: «Eyebrows Cue Grandiose Narcissism»Το Βραβείο Ειρήνης απονέμεται στις κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν, γιατί διπλωμάτες των δυο χωρών …. χτυπούσαν κρυφά οι μεν τα κουδούνια των δε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, και στη συνέχεια κρύβονταν πριν προλάβουν να τους ανοίξουν.Το γεγονός αναφέρθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης π.χ. economictimes.indiatimes.comΤο Βραβείο Οικονομικών απονέμεται στουςChristopher Watkins, Juan David Leongómez, Jeanne Bovet, Agnieszka Żelaźniewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff, και Samuela Bolgan, για την μελέτη τους που διερευνά την σχέση μεταξύ των ανισοτήτων εθνικού εισόδήματος σε διάφορες χώρες και …. τον μέσο αριθμό φιλιών στο στόμα!Η εργασία τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports με τίτλο: «National Income Inequality Predicts Cultural Variation in Mouth to Mouth Kissing» .Το Βραβείο Μάρκετινγκ απονέμεται στουςXi Guang-An, Mo Tian-Xiang, Yang Kang-Sheng, Yang Guang-Sheng, και Ling Xian Si, πέντε επαγγελματίες δολοφόνους στην Κίνα. Αφού ο Xi Guang-An συμφώνησε να εκτελέσει μια δολοφονία έναντι αμοιβής για λογαριασμό του επιχειρηματία Tan Youhui, στη συνέχεια ο Xi Guang-An ανέθεσε την δολοφονία προσφέροντας λιγότερα λεφτά στον Mo Tian-Xiang, ο οποίος με τη σειρά του την ανέθεσε με ακόμα λιγότερα λεφτά στον Yang Kang-Sheng, ο οποίος την ανέθεσε στον Yang Guang-Sheng, ο οποίος την ανέθεσε με ακόμα λιγότερα λεφτά στον Ling Xian-Si. Ο τελευταίος επικοινώνησε με το υποψήφιο θύμα για να του προτείνει φιλικό διακανονισμό σκηνοθετώντας την δολοφονία του ώστε να διασφαλίσει την πληρωμή που του είχαν υποσχεθεί.Το γεγονός αναφέρθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης π.χ. www.bbc.comΤο Βραβείο Εντομολογίας απονέμεται στονRichard Vetter, για την συλλογή στοιχείων σχετικά με το γεγονός ότι πολλοί εντομολόγοι (επιστήμονες που μελετούν τα έντομα) φοβούνται … τις αράχνες, οι οποίες δεν είναι έντομα.Η εργασία του δημοσιεύεται στο περιοδικό American Entomologist με τίτλο: «Arachnophobic Entomologists: When Two More Legs Makes a Big Difference»Το Βραβείο Ιατρικής απονέμεται στουςNienke Vulink, Damiaan Denys, και Arnoud van Loon, για την διάγνωση μιας μη αναγνωρισμένης πάθησης: στην μισοφωνία, την δυσφορία που αισθάνονται κάποιοι όταν ακούνε άλλους ανθρώπους να μασούν.Το βραβείο σχετίζεται με τις εργασίες: «Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder» και «Cognitive Behavioral Therapy is Effective in Misophonia: An Open Trial»Το Βραβείο Ιατρικής Εκπαίδευσης απονέμεται στουςJair Bolsonaro της Βραζιλίας, Boris Johnson του Ηνωμένου Βασιλείου, Narendra Modi της Ινδίας, Andrés Manuel López Obrador του Μεξικό, Alexander Lukashenko της Λευκορωσίας, Donald Trump των ΗΠΑ, Recep Tayyip Erdogan της Τουρκίας, Vladimir Putin της Ρωσίας, και Gurbanguly Berdimuhamedow του Τουρκμενιστάν, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την πανδημία του Covid-19 για να διδάξουν στον κόσμο ότι οι πολιτικοί έχουν πιο άμεση επίδραση στην υγεία και στον θάνατο των ανθρώπων απ’ ότι οι γιατροί και οι επιστήμονες.Το Βραβείο Επιστήμης Υλικών απονέμεται στουςMetin Eren, Michelle Bebber, James Norris, Alyssa Perrone, Ashley Rutkoski, Michael Wilson, και Mary Ann Raghanti, για την προσπάθειά τους να κατασκευάσουν μαχαίρια από … παγωμένα ανθρώπινα κόπρανα, η οποία τελικά απέτυχε.Η εργασία τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Science με τίτλο: «Experimental Replication Shows Knives Manufactured from Frozen Human Feces Do Not Work»πηγή: https://www.improbable.com/ig-about/winners/#ig2020https://physicsgg.me/