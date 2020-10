2020-10-28 13:59:03

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι με αίσθημα ενότητας, υψηλής ατομικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης



και συλλογικότητας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και ..αυτή την κρίση και να βγούμε και πάλι νικητές» τόνισε ο πρωθυπουργός Το μήνυμα του κυβερνήτη του υποβρυχίου



Τη Σούδα και το υποβρύχιο «Κατσώνης» επισκέφθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα εθνικής ενότητας.



Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του τόνισε ότι είναι «απολύτως σίγουρος ότι με αίσθημα ενότητας, υψηλής ατομικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης και συλλογικότητας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση και να βγούμε και πάλι νικητές»,



ενώ απευθυνόμενος στο πλήρωμα του υποβρυχίου, υπογράμμισε ότι «εκ μέρους όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων τους μετέφερα την ευγνωμοσύνη μας, τις θερμές μας ευχαριστίες για τον μεγάλο βαθμό επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, τον οποίον απέδειξαν έμπρακτα τους τελευταίους δύο μήνες».



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ