Τo γεγονός ότι ο Θάνος Τζήμερος και η Δημιουργία Ξανά είναι εκτός Βουλής τα λέει όλα για το κριτήριο του Έλληνα ψηφοφόρου.Ο Θάνος όμως επιμένει και συνεχίζει να αγωνίζεται.Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που:-Γελάν οι γελοίοι, που βρεθήκαν μια μέρα στο Πολυτεχνείο πριν μισόν αιώνα, και το έκαναν επάγγελμα.Mε αυτό τον τρόπο σχολιάζει το εμπόριο της αριστεροσύνης από τους επιτηδευματίες της πιάτσας. Και δεν έχει άδικο εάν το σκεφθείς. Μια μέρα στο Πολυτεχνείο πριν μισό αιώνα και το έκαναν επάγγελμα!

dunamitis

Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: