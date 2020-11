2020-11-17 16:50:05

Ένταση επικρατεί από το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ της αστυνομίας και μελών του ΠΑΜΕ και στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών έκαναν την εμφάνισή τους οι «αύρες» της ΕΛ.ΑΣ. ρίχνοντας νερό εναντίον των διαδηλωτών.



Στο βίντεο φαίνονται τα δύο οχήματα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ ακολουθούν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ.



Νωρίτερα, σημειώθηκε μεγάλη ένταση, όταν μέλη του ΠΑΜΕ και άνδρες της Ομάδας Δέλτα συνεπλάκησαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε χρήση δακρυγόνων και κρότου-λάμψης, ενώ έγιναν και πέντε προσαγωγές.



Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.



Στο σημείο βρέθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε εντονότατα για τις προσαγωγές.



Όπως ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος κ. Παφίλης «προπηλακίστηκε από αυτούς εδώ οι οποίοι δεν τηρούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Και μας μιλάνε για τη δημόσια υγεία».



«Έγινε κανονική επίθεση σε διαδηλωτές που δεν είχαν κάνει τίποτε. Είναι απαράδεκτο», σημείωσε και ζήτησε την παρουσία εισαγγελέα.



