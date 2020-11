2020-11-17 20:31:40

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων κινήθηκε πέριξ του ΑΤ και πέταξε τουλάχιστον



πέντε μολότοφ κοντά στην είσοδό του. Δείτε το βίντεο του GRTIMES με ...τη στιγμή της επίθεσης.Από το συμβάν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχουν προκύψει φθορές ούτε κάποιος τραυματισμός καθώς οι μολότοφ «έσκασαν» στο πλακόστρωτο που βρίσκεται ακριβώς έξω από την είσοδο.



