Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στα Σεπόλια,



γιατί πετούσε εναντίον τους πέτρες, ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες ότι η σύλληψη έγινε μέσα στο χώρο... της πολυκατοικίας που διαμένει.



Κατά την σύλληψη δημιουργήθηκε ένταση καθώς οι γείτονες αντέδρασαν σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον νεαρό, ο οποίος οδηγήθηκε τελικά στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού. Η σύλληψη απεικονίζεται και στο βίντεο που αναρτηθεί στο διαδίκτυο.



Ο αξιωματικός υπηρεσίας στο Α.Τ. Κολωνού, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ανέφερε ότι το περιστατικό ξέφευγε από την αρμοδιότητα του, και έδωσε εντολή να μεταφερθεί ο συλληφθείς στην Κρατική Ασφάλεια η οποία χειρίζεται τις υποθέσεις προσαχθέντων και συλληφθέντων στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σήμερα.



Ενώ ο νεαρός είχε φύγει, στο αστυνομικό τμήμα έφτασε ο πατέρας του μαζί με την 22χρονη αδελφή του και δύο ακόμα άτομα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την σύλληψη. Εκεί όμως, όπως ισχυρίζονται οι αστυνομικοί, δημιούργησαν επεισόδιο, γι' αυτό τους συνέλαβαν.



Την ώρα που περνούσαν χειροπέδες στον 55χρονο, ένιωσε αδιαθεσία από την ένταση, γι' αυτό διακομίστηκε επειγόντως στον Ευαγγελισμό με συμπτώματα εμφράγματος όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ η κόρη του και τα άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν και αυτοί στη ΓΑΔΑ.



