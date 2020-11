2020-11-23 22:17:12

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο είχε εισαχθεί με κορωνοϊό πήρε ο Γιώργος Μαυρίδης, μέτα από μια εβδομάδα νοσηλείας.



Ο παρουσιαστής και tattoo artist, μόλις άρχισε να αναρρώνει ...θέλησε να μεταφερθεί στο σπίτι του, απελευθερώνοντας έτσι ένα κρεβάτι για να νοσηλευθούν και άλλοι άνθρωποι.



Η εκπομπή «Ευτυχείτε» επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαυρίδη, ο οποίος ακούστηκε εμφανώς ταλαιπωρημένος και κυριολεκτικά δε μπορούσε να μιλήσει.



«Δε μπορώ να μιλήσω» αρκέστηκε να πει ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος παράλληλα επιβεβαίωσε πως και η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν.



