11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς» («From Teachers For Teachers»), που διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη», θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα.Σε περίπτωση που τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων δεν επιτρέπουν τις συγκεντρώσεις μεγάλου αριθμού ατόμων, τα βραβεία των Αγώνων θα δοθούν από την έντυπη παρουσίαση της εργασίας και από δεκάλεπτη διαδικτυακή παρουσίασή της από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή κρίσης των εργασιών.Στους Αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71 σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες των Ε.Κ.Φ.Ε.Οι έξι εκπαιδευτικοί, νικητές των Αγώνων, θα μετέχουν στο Ελληνικό περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – EuropeΈως σήμερα η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις οκτώ από τις δέκα διοργανώσεις του προγράμματος. Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe θα πραγματοποιηθεί από 24 Μαρτίου 2022 έως 27 Μαρτίου 2022, στην Πράγα και είναι υπό την αιγίδα της κας Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth και του Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://etsito.mysch.gr/ , http://www.science-on-stage.eu και τη σελίδα του Facebook: sonsgreece , και να απευθύνονται στην κ. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Φυσικό, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: