Στο ηλιακό μας σύστημα «κυκλοφορούν» αμέτρητοι διαστημικοί βράχοι (αστεροειδείς, κομήτες). Η τροχιακή κίνηση ορισμένων εξ αυτών τους φέρνει στην διαστημική μας γειτονιά και κάποιοι πλησιάζουν σε σχετικά κοντινές αποστάσεις τον πλανήτη μας. Η NASA παρακολουθεί την κίνηση αστεροειδών και κομητών έχοντας χαρτογραφήσει μερικές χιλιάδες εξ αυτών που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρωπότητα.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος αστεροειδής που αναμένουμε να μας πλησιάσει το 2021 βρίσκεται καθοδόν προς την Γη. Ο 2001 FO32 που έχει μέγεθος όσο περίπου δύο πύργοι του Άιφελ θα περάσει στις 21 Μαρτίου με ταχύτητα 124,000 χλμ./ώρα σε απόσταση 2 εκατ. χλμ. από τον πλανήτη μας.

«Εντοπίσαμε τον αστεροειδή πριν από 20 έτη και παρακολουθούμε στενά την πορεία του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει πιο κοντά από δύο εκ. χλμ.» αναφέρει ο Πολ Κόντας, διευθυντής του Κέντρου Μελετών Κοντινών στην Γη Αντικειμένων (CNEOS) που λειτουργεί στο Κέντρο Αεριώθησης (JPL) της NASA.

Ο 2001 FO32 θα πλησιάσει ξανά την Γη σε αυτή την απόσταση το 2052 για αυτό οι επιστήμονες έχουν στρέψει τα τηλεσκόπια τους στα σημεία που θα περάσει για να καταγράψουν εικόνες και όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα τους επιτρέψει να μάθουν τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά.

