Λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για το φετινό Πάσχα και το ερώτημα για το αν θα μπορέσουν οι πολίτες να το περάσουν στο… χωριό ή αν θα παραμείνουν στα σπίτια τους παραμένει Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά και οι ειδικοί είναι συγκρατημένοι καθώς βλέπουν πως αν ανοίξουν οι μετακινήσεις για το Πάσχα, αυτό θα γίνει οριακά. Με τα κρούσματα του κορωνοϊού να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ελπίζουν σε δύο στοιχεία ώστε να μπορέσει ο κόσμος να περάσει το Πάσχα μακριά από τα σπίτια του και την καθημερινότητά του: την αποκλιμάκωση της πανδημίας και τα self test.Μαγιορκίνης για έξοδο του Πάσχα: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν λέω ότι θα γίνειΟι πιθανότητες για άνοιγμα των μετακινήσεων και έξοδο του Πάσχα φαίνεται την δεδομένη στιγμή να είναι στο 50-50. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του επίκουρου καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκα Μαγιορκίνη.«Θα πρέπει να ζυγίσουμε την ψυχική βαρύτητα του κόσμου και τα μέτρα δημόσιας υγείας. «Αν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση πέρυσι, δεν νομίζω να πηγαίναμε σε ανοίγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή ζυγίζουμε μια μεγάλη κούραση του κόσμου. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι θα γίνει» είπε στον ΣΚΑΪ.Χατζηχριστοδούλου: Εξοδος του Πάσα με self-test στις ακτοπλοϊκέςΓια την πορεία της πανδημίας μίλησε στον ΣΚΑΪ και ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις εκτός νομού το Πάσχα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό το τρίτο κύμα.«Αν τα πράγματα πάνε καλά και έχουμε αποκλιμάκωση, θα μπορούσε με έλεγχο-τεστ να γίνονται μετακινήσεις το Πάσχα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις η επιτροπή πιθανότατα θα εισηγηθεί ως βασική προϋπόθεση να έχει προηγηθεί self test.Ο καθηγητής εξήγησε ότι τα ανοίγματα γίνονται εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα πηγαίνουν καλά και με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 7 ημερών και ανέφερε πως αν θεωρηθεί ότι η κορύφωση έγινε την προηγούμενη βδομάδα χρειαζόμαστε περίπου 4 βδομάδες αποκλιμάκωσης. «Άρα θα φτάσουμε το Πάσχα» σημείωσε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, δήλωσε πως με τα self test θα αυξηθούν τα κρούσματα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 20 Απριλίου, οπότε «ουσιαστικά, θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ Πάσχα και καλοκαιριού».Τι λένε κυβερνητικά στελέχη για την έξοδο του ΠάσχαΚαι στην κυβέρνηση ωστόσο δείχνουν πως θα περιμένουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών για το αν θα επιτραπεί τελικά η έξοδος του Πάσχα. Σε πρόσφατη ενημέρωση των ΜΜΕ, ρωτήθηκε για τις μετακινήσεις εκτός Νομού και πότε θα επιτραπούν αυτές ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος τόνισε ότι είναι δύσκολο να πει την δεδομένη στιγμή.«Το τι θα γίνει έπειτα από κάμποσες εβδομάδες, θα το ξαναπώ, είναι μία μάχη που δίνεται καθημερινά, μέρα με τη μέρα σταθμίζουμε τα επιδημιολογικά και όχι μόνο δεδομένα και από κει και πέρα, με βάση τις εισηγήσεις των επιδημιολόγων, παίρνουμε τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα», απάντησε.«Οι 'ανάσες ελευθερίας' έχουν τη σημασία να τονώσουν τη γενική συμμόρφωση στα μέτρα και δεν είναι χαλάρωση, καθώς έχουμε ακόμη αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και μεγάλη πληρότητα στις ΜΕΘ», είπε από την πλευρά του μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, σχετικά με τις μετακινήσεις το Πάσχα.Πάντως, μιλώντας στον ΑΝΤ1 την περασμένη εβδομάδα, ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Αλκιβιάδης Βατόπουλος τόνισε ότι η μετακίνηση εκτός νομού είναι πλέον στο τραπέζι.Πηγή: iefimerida.gr -