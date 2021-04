themaygeias

H αύξηση των κρουσμάτων και νεκρών από covid-19 τρομάζει, καθηγητές και μαθητές λυκείου καθώς κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Δευτέρα 12 του μήνα θα πρέπει να επανέλθουν στα σχολεία για να συνεχίσουν μετά από πολύμηνη αποχή τη δια ζώσης εκπαίδευση.Ακόμη και τα self test, παρά το γεγονός ότι πιστεύουν ότι είναι για το καλό όλων, τα θεωρούν μια ακόμη ταλαιπωρία και άγχος καθώς οι γονείς θα πρέπει αφού πρέπει να τα προμηθευτούν, να τα κάνουν στα παιδιά τους με προσοχή και μετά να μπουν στη διαδικασία να στέλνουν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα, να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις και μετά να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στο σχολείο ή να τις τυπώνουν και να τις πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, κάτι οφείλουν να επαναλαμβάνουν κάθε εβδομάδα.Όσο για το υπουργείο Παιδείας αναζητά τρόπους ώστε η διαδικασία για τη βεβαίωση αρνητικού τεστ να είναι εύκολη για τους γονείς και τα παιδιά, λεπτομέρειες οι οποίες θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και όταν η επιτροπή δώσει το οριστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των σχολείων. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εισηγηθεί ποιες βαθμίδες σχολείων μπορούν να επαναλειτουργήσουν δια ζώσης, ενώ ήδη ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ο Ν. Χαρδαλιάς προανήγγειλαν ότι προέχει η επαναλειτουργία των Λυκείων τη Δευτέρα 12 Απριλίου, αφού μελετηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα.Σημαντικό εργαλείο τα τεστΣημαντικό εργαλείο για την επαναλειτουργία των σχολείων χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τα self test για τον κορονοϊό και τόνισε ότι « θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών.Το πρώτο βήμα είναι να εξηγήσουμε τη σημασία του μέτρου στους γονείς, όπως είχε γίνει με τις μάσκες. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να περιορίσουμε τους θετικούς, κυρίως τους ασυμπτωματικούς”. Όπως είπε επίσης η ίδια «έχει γίνει η παραλαβή ενός σημαντικού αριθμού τεστ και συνεχίζεται η προμήθειά τους από τα φαρμακεία, από την οποία θα κριθεί και το άνοιγμα των σχολείων. Θα συνεδριάσουμε με τους ειδικούς για το άνοιγμα των σχολείων, με προτεραιότητα τα Λύκεια. Έχει γίνει μια συζήτηση να έχουν πάρει τα φαρμακεία τα self test και θα θέλαμε από τις 12 του μήνα, να ανοίξουν τα λύκεια”. Για τη διαδικασία είπε ότι ο κάθε μαθητής θα κάνει το self test στο σπίτι του και εάν βγει θετικό, θα το δηλώνει στην πλατφόρμα και θα πηγαίνει για επιβεβαιωτικό τεστ. Εάν είναι αρνητικό, θα παίρνει βεβαίωση για να τη δώσει στο σχολείο.Υποχρεωτικά τα τεστΥποχρεωτική θα είναι η προσκόμιση από τους μαθητές της βεβαίωσης των γονιών τους ή κηδεμόνων ότι το self test που έκαναν είναι αρνητικό. Για τα παιδιά που δεν θα φέρουν μαζί τους τη δήλωση, θα αποκλείεται η είσοδος στην αίθουσα, ενώ δεν θα κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης,οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα self test για τα παιδιά τους από τα Φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ . Το τεστ θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα .Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο. Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να κάνουν ένα δεύτερο self test αντιγόνου δωρεάν σε δημόσια δομή. Η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο. Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση-δήλωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.Πρώτα ανοίγουν τα ΛύκειαΣχετικά με την απαναλειτουργία των σχολείων δια ζώσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Χαρδαλιάς δήλωσε: “Αφού δούμε τα αποτελέσματα εντός της επόμενης εβδομάδος, θα εξετάσουμε με τη βοήθεια των self-tests που θα έχουμε στη διάθεσή μας και τη λειτουργία της εκπαίδευσης ξεκινώντας από τα Λύκεια. Γιατί οι μαθητές, ειδικά της Γ΄ Λυκείου, έχουν μπροστά τους Πανελλήνιες εξετάσεις και σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, έχουν λείψει μήνες ολόκληρους από τα σχολεία τους".Υποχρεωτικά τα τεστ για μαθητές κι εκπαιδευτικούςΨηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη που καθιστά υποχρεωτικά τα τεστ για κορονοϊό για τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στα δια ζώσης μαθήματα καθώς και στις εξετάσεις (Πανελλαδικές, προαγωγικές, απολυτήριες κλπ.). Ειδικότερα το άρθρο 96 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε, προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει τα εξής: Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορονοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορονοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορoνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.