Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ (1440/B’/10.04.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος εν όψει της δια ζώσης λειτουργίας των λυκείων της επικράτειας την ερχόμενη Δευτέρα (12 Απριλίου).Το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για «επιστροφή όλων στο σχολείο με ασφάλεια», αναφορικά με την πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) από μαθητές και εκπαιδευτικούς δύο φορές την εβδομάδα.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σχετικά, το self test μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ). Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα προσέλθουν στα λύκεια από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ.Πότε πρέπει να γίνονται τα self testΣύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, τα τεστ θα πρέπει να διενεργούνται δύο φορές την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται δηλαδή κάθε Κυριακή και Τετάρτη, καθώς συνιστάται η πραγματοποίησή του να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.Η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των λυκείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων Ειδικής Αγωγής.Τα self-tests θα διενεργούνται στο σπίτι και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μαζί με το test, από το φαρμακείο.Πώς προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι τα testsΗ προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας. Εκ μέρους των ανηλίκων μαθητών και μαθητριών, το τεστ θα παραλαμβάνουν οι κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του ανηλίκου και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων.Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δομή που εμφανίζονται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf .Για τους μαθητές/τριες των εσπερινών λυκείων έχει υπάρξει ειδική μέριμνα για την παραλαβή των tests από τα σχολεία τους. Μετά την πρώτη ημέρα, θα μπορούν να παραλαμβάνουν κανονικά τα tests από τα φαρμακεία.Επισημαίνεται, ότι οι ανήλικοι μαθητές των 13 ετών και άνω θα πρέπει να κάνουν το test υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των κηδεμόνων τους. Οι ανήλικοι μαθητές, κάτω των 13 ετών και οι μαθητές της Ειδικής Αγωγής, θα πρέπει να κάνουν το test με τη βοήθεια του κηδεμόνα τους.Ιδιαίτερα για τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε λύκεια της Γενικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του μαθητή.Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό λυκείων όλης της χώρας, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.Εάν το test είναι αρνητικόΣτην περίπτωση που το self test βγει αρνητικό, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος και θα τη φέρουν μαζί τους στο σχολείο.Οι μαθητές θα επιδεικνύουν ―και δεν θα παραδίδουν― τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του λυκείου θα επιδεικνύουν τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου και θα φέρουν τη δήλωση επίσης μέχρι τη διενέργεια του επόμενου test.Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν θα γίνεται δεκτός, θα λαμβάνει απουσία και θα απομακρύνεται από το σχολείο. Εάν ο μαθητής είναι ανήλικος, θα παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι κηδεμόνες του τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.Εάν το test είναι θετικόΣτην περίπτωση που το test βγει θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Ο μαθητής ή εκπαιδευτικός οφείλει να την εκτυπώσει και να μεταβεί εντός 24 ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές (όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.Μέχρι να μεταβεί στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, ο διαγνωσθείς θετικός μαθητής ή εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και οι οικείοι τους θα πρέπει να παραμένουν σε κατ′ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, θα ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία θα βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο μαθητής ή εκπαιδευτικός θα επιστρέφει στο λύκειο επιδεικνύοντας την εν λόγω βεβαίωση.Ειδικότερα για τους μαθητές που θα έχουν θετικό επιβεβαιωτικό τεστ, προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν: Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.Πού υποβάλλονται τα αποτελέσματαΤα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα πρέπει να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να προχωρούν στην «αυθεντικοποίηση χρήστη», προκειμένου να υποβάλλουν τα αποτελέσματα του test.Οι κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και να ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και να ακολουθούν τη σχετική διαδικασία.Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 ή της δήλωσης του αποτελέσματος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος.











