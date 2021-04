themaygeias

Για το σχέδιο σε σχέση με το Πάσχα στο χωριό, την ανοσία, το μοντέλο των self test και τους εμβολιασμούς μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνάς - Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.Μιλώντας για τους εμβολιασμούς και το πότε θεωρεί ότι θα έχουν τελειώσει για τους 50 και άνω, δήλωσε πως εξαρτάται και από τις ποσότητες των εμβολίων που παίρνουμε με τις συμβάσεις που έχουν γίνει με τις εταιρίες και την ΕΕ. «Νομίζω μέχρι τα μέσα, τέλος Ιουνίου λογικά θα έχουν τελειώσει». Για μένα είναι λογικό προς το τέλος Ιουνίου να κάνουμε αυτή την σχετική ανοσία γύρω στο 55% που θα αισθανθούμε ασφαλείας μπαίνοντας στο καλοκαίρι, ανοίγοντας ξενοδοχεία, να αισθανόμαστε και πιο άνετα» ανέφερε χαρακτηριστικά.Μεγάλη σημασία τόνισε πως θα έχει και η θεραπεία με το καινούργιο αντιικό φάρμακο.Σχετικά με το ότι κάποιοι γιατροί - νοσηλευτές δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί επεσήμανε ότι ένα ποσοστό αυτών δεν έχει εμβολιαστεί γιατί έχουν νοσήσει και μπορούν να εμβολιαστούν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάποιοι είναι σε καραντίνα γι αυτό δεν μπορεί να πάει το 100% ενώ επεσήμανε πως πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν οι γιατροί διότι έχουν υποχρέωση προς τον ασθενή.Μοντέλο Self TestΑναφορικά με το μοντέλο των self test στα σχολεία υπογράμμισε πως πέτυχε γιατί οι 600 και κάτι που βρέθηκαν θετικοί θα μπορούσαν να δώσουν από 5500 μέχρι 8000 κρούσματα γιατί ήταν όλοι ασυμπτωματικοί, καθηγητές – μαθητές. «Τα self test μας έχουν γλιτώσει από χιλιάδες κρούσματα».Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί «σε εργοστάσια, βιοτεχνίες εστιατόρια, παντού» και υπογράμμισε πως αν ανοίξουν τα μαγαζιά θα μειωθούν τα κορονοπάρτι.Το σχέδιο για το Πάσχα στο χωριόΣχετικά με το αν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε σε άλλο νομό το Πάσχα είπε ότι έχει σημασία εκείνες τις ημέρες να δούμε που βρισκόμαστε με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία ενώ υπογράμμισε πως δεν θα έλεγε ναι για το άνοιγμα στο Πάσχα με αυτή την κατάσταση τώρα.Μίλησε για Ανάσταση στις εκκλησίες αλλά στους εξωτερικούς χώρους με αποστάσεις πάνω από δύο μέτρα και μάσκες ενώ σημείωσε πως μια φορά μπορούμε να μην φιληθούμε στην Ανάσταση.Καταλήγοντας επεσήμανε ότι το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα ότι θα παραμείνουν οι μάσκες, ενώ είπε όχι για βόλτες στα στενά σοκάκια αλλά στις παραλίες.