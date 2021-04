Με ρεπορτάζ ερχόμαστε σχετικά με τις εξελίξεις στη συνεργασία Νίκου Κοκλώνη-OPEN.

Το διαζύγιο είναι οριστικό, ωστόσο ο παραγωγός δεν θέλει να "κρεμάσει" τις εκπομπές στις οποίες κάνει συμπαραγωγή. Αναφέρομαι στο "Ευτυχείτε" και στο "Έλα Χαμογέλα" που φέτος διανύουν την καλύτερη τους σεζόν. Πλήθος βασικών συνεργατών των δύο εκπομπών ανήκουν στη "Barking well media"και όχι στο OPEN. Παρά, λοιπόν, το διαζύγιο, και λόγω των φιλικών σχέσεων του Νίκου Κοκλώνη με τις παρουσιάστριες, οι πληροφορίες του tvnea.com αναφέρουν ότι δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από αυτά τα project.

Από εκεί και πέρα, η "Barking well media" προετοιμάζει με εντατικούς ρυθμούς το "Just the two of us" και το "Fame Story", το οποίο θα δούμε στον ALPHA κατά 99%. Τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια θα είναι τρία (κατά πάσα πιθανότητα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη), ενώ θα υπάρχει και ένα live show. Όσο για το "Just the two of us", αυτή τη στιγμή αναζητά τηλεοπτική στέγη, με πολλά κανάλια να δείχνουν ενδιαφέρον να το εντάξουν στο πρόγραμμά τους.

Πέρα από το Mega, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και με το Star, αλλά και με τον ΣΚΑΙ ώστε να δούμε σε ένα από αυτά τα κανάλια τον τρίτο κύκλου του σόου. Φαίνεται, λοιπόν, πως η εταιρεία παραγωγής ενδέχεται να μην περιοριστεί μόνο σε Mega και ALPHA.

Τέλος, και το "Style me up" είναι ένα project που η "Barking well media" θέλει να διατηρήσει και την επόμενη σεζόν. Φυσικά, δεν θα το δούμε στο OPEN και αναζητείται το νέο του τηλεοπτικό σπίτι.

