Ταξίδι με το Seven Stars Kyushu, το πιο πολυτελές τρένο του κόσμου. Θα χρειαστεί να ξοδέψετε 5.400 δολάρια για 4 μέρες, αλλά θα είναι μία απόλυτα luxuriοus εμπειρία.Χρυσάνθη ΣτέτουΣτην Ευρώπη, όταν κάποιος μιλάει για ταξίδι με τρένο, υπάρχουν δύο κατηγορίες ταξιδιωτών, αυτούς που το μυαλό τους πάει κατευθείαν στους backpackers που μένουν σε κουκέτες κάνοντας τον γύρο της Ευρώπης σε λίγες ημέρες και αυτούς που σκέφτονται νύχτες μυστηρίου στο Orient Express.Όταν όμως μπει στη «συζήτηση» η πολυτέλεια, τότε η μόνη απάντηση έρχεται από την Ιαπωνία και είναι το Seven Stars Kyushu. Το ταξίδι με το πιο πολυτελές τρένο του κόσμου στοιχίζει 5.400 δολάρια για 4 ημέρες και 3 νύχτες, όμως σύμφωνα με όσους το έχουν... δοκιμάσει, αξίζει κάθε δολάριο.Η Ιαπωνία είναι διάσημη για τα γρήγορα bullet trains, όμως στην περίπτωση του Seven Stars στο νησί Kyushu, ο δημιουργός του και διάσημος σχεδιαστής, Eiji Mitooka, ήθελε να θυμίσει στον κόσμο, ότι το ίδιο το τρένο μπορεί να γίνει ένας μοναδικός προορισμός πολυτέλειας και να προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που συναγωνίζονται μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.Το κλασικό design με τις ζεστές ξύλινες και δερμάτινες επενδύσεις μεταφέρουν τους επιβάτες σε μία εποχή «μακριά» από τον σύγχρονο - αφηρημένο - μινιμαλισμό, η οποία ταιριάζει αρμονικά με το φυσικά τοπίο εν κινήσει.Πολυτέλεια για λίγουςΌλα πάνω στο τρένο είναι μοναδικά και φτιαγμένα ειδικά για αυτό. Από τα κομψά καθίσματα και τα καλαίσθητα φωτιστικά, μέχρι τους διακοσμητικούς πίνακες που είναι ζωγραφισμένοι στο χέρι για να δημιουργήσουν μία μοναδική ατμόσφαιρα που αντλεί στοιχεία τόσο από την Ανατολή, όσο και από τη Δύση.Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μία από τις δώδεκα standard σουίτες ή μία από τις δύο deluxe σουίτες, με το κόστος να φτάνει τα 5.400 δολάρια, όμως θα πρέπει να... βιαστούν αν θέλουν να βρουν εισιτήριο, καθώς η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που συχνά πραγματοποιούνται κληρώσεις για την επιλογή των υποψήφιων επιβατών.Το Seven Stars προσφέρει 4ήμερα ταξιδιωτικά πακέτα με 3 διανυκτερεύσεις ή 2ήμερα πακέτα με 1 διανυκτέρευση, με τα γεύματα να φέρουν την υπογραφή διάσημων σεφ που φροντίζουν για το μενού πάνω στο τρένο, αν και δίνεται η δυνατότητα για γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά τη διαδρομή.Βέβαια, αν η Ιαπωνία «πέφτει« μακριά, υπάρχουν πάντα οι επιλογές άλλων διάσημων πολυτελών - όχι τόσο πολυτελών - τρένων, όπως το μυθικό Venice Simplon-Orient-Express στην Ευρώπη. Στην Σκωτία υπάρχει η επιλογή του Royal Scotsman. Στη Νότια Αφρική το Rovos Rail, στη Νότια Αμερική το Belmond Andean Explorer και στις ΗΠΑ μία καλή επιλογή είναι το Rocky Mountaineer’s GoldLeaf Service, με την γυάλινη οροφή.Δείτε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό εσωτερικό του Seven Stars Kyushu:insider.grsidirodromikanea