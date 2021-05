themaygeias

Τέλος στα SMS σε 13033 και 13033 - Ανοίγουν οι μετακινήσεις εκτός νομού - Απαγόρευση κυκλοφορίας από 00:30 - Όλες οι ανακοινώσειςΗ απελευθέρωση των μετακινήσεων εκτός νομού, η κατάργηση των SMS για τις μετακινήσεις και μετάθεση της απαγόρευση κυκλοφορίας στις 00:30 το βράδυ από τις 14 Μαΐου ανακοινώθηκαν από τον Ακη Σκέρτσο, έπειτα από τις εισηγήσεις των ειδικών λοιμωξιολόγων. Πρόκειται για το σημαντικότερο πακέτο άρσης μέτρων προς το οριστικό τέλος των lockdown και την επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Ακης Σκέρτσος, από 14 Μαΐου ισχύουν τα εξής:Απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται στις 00:30Ανοίγουν τα μουσείαΚαταργούνται τα SMS στο 13033 και στο 13032Καταργούνται οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσειςΠαράλληλα, όπως ανακοινώθηκε:17 Μαΐου: Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί21 Μαΐου: Ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι28 Μαΐου: Ανοιχτό θέαμα ακρόαμα (συναυλίες)Επίσης κατά το Μάϊο:Η εστίαση θα εξακολουθεί να λειτουργεί δίχως μουσικήΤο λιανεμπόριο θα επιστρέψει σε λειτουργία με κανόνες χωρητικότητας χωρίς click-in-shop ή click-insideΜετατίθεται για τον Ιούνιο: Οι Εκδηλώσεις / Μπαρ / Δεξιώσεις με έως 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους (Γάμοι / βαφτίσια).Με Green Pass οι μετακινήσεις στα νησιάΣτην ηπειρωτική Ελλάδα η μετακίνηση θα γίνεται χωρίς την υποχρέωση για self test, κάτι που, ωστόσο, θα συστήνεται σε όσους ταξιδέψουν. Από την άλλη, με κανόνες θα γίνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά, προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγεία των κατοίκων τους. Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να μεταβούν σε νησιά θα πρέπει να έχουν:είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (πάροδος 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)είτε PCR τεστ 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών ή self test 24 ωρώνείτε βεβαίωση νόσησης (2 μήνες μετά τη νόσηση και έως 9 μήνες)Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Αναλυτικότερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διευκρίνισε και τις προϋποθέσεις των υπερτοπικών μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας (με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Τέσσερις λόγοι γιατί ανοίγουμε τώρα με τόσα κρούσματαΣύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο ανοίγουμε παρά τα αυξημένα κρούσματα σε σχέση με πέρυσι για 4 λόγους: «Πρώτον, πέρυσι δεν είχαμε εμβόλια ενώ φέτος έχουμε. Δεύτερον, με το ζόρι πέρυσι κάναμε 800 τεστ την ημέρα στην αρχή της πανδημίας ενώ φέτος υπερβαίνουμε τα 80.000 και ταυτόχρονα πραγματοποιούμε εκατομμύρια self tests σε εβδομαδιαία βάση. Τρίτον, πέρυσι η ανοσία του πληθυσμού ήταν σχεδόν μηδενική ενώ φέτος αυξάνεται εκθετικά. Τέταρτον, πέρυσι το εθνικό σύστημα υγείας ήταν πιο αδύναμο, ενώ φέτος έχουν προστεθεί 100άδες κλίνες απλές και ΜΕΘ.Χάρη σε όλους αυτούς τους παράγοντες λοιπόν, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι αφήνουμε πίσω μας τα lockdown και ανοίγουμε με ασφάλεια, συμπέρανε ο Α. Σκέρτσος.